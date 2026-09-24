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Volvió a ganar Argentina en handball masculino y se encamina primera

Los Gladiadores se impusieron ante Perú por 41 a 11 y va por el oro.

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La selección Argentina de handball masculino venció a su par de Perú por la tercera fecha del torneo disputado en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Fue por 41 a 11. Moyano y Sacco fueron los máximos goleadores argentinos, con 8 tantos cada uno.

El encuentro se disputó este jueves desde las 19:30 horas en el estadio cubierto Invencible Santa Fe de la capital provincial, sede de esta disciplina.

Cómo está la tabla

Argentina viene de un increíble triunfo ante Brasil por 18 a 17 este miércoles, victoria clave en la lucha por la medalla de oro.

Handball masculino. JJSS.Prensa Juegos Suramericanos.

En el debut había vencido a Paraguay por 27 a 17. Con estos resultados, se mantiene en primera posición junto a Chile. Por detrás se ubica Brasil.

Cómo sigue el torneo

Argentina debe jugar este viernes ante Uruguay en el Invencible Santa Fe desde las 19:30 horas.

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La participación cerrará el sábado, última jornada de los juegos, cuando se cruce con Chile desde las 13:30 horas.

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