La selección Argentina de handball masculino venció a su par de Perú por la tercera fecha del torneo disputado en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Volvió a ganar Argentina en handball masculino y se encamina primera
Los Gladiadores se impusieron ante Perú por 41 a 11 y va por el oro.
Fue por 41 a 11. Moyano y Sacco fueron los máximos goleadores argentinos, con 8 tantos cada uno.
El encuentro se disputó este jueves desde las 19:30 horas en el estadio cubierto Invencible Santa Fe de la capital provincial, sede de esta disciplina.
Cómo está la tabla
Argentina viene de un increíble triunfo ante Brasil por 18 a 17 este miércoles, victoria clave en la lucha por la medalla de oro.
En el debut había vencido a Paraguay por 27 a 17. Con estos resultados, se mantiene en primera posición junto a Chile. Por detrás se ubica Brasil.
Cómo sigue el torneo
Argentina debe jugar este viernes ante Uruguay en el Invencible Santa Fe desde las 19:30 horas.
La participación cerrará el sábado, última jornada de los juegos, cuando se cruce con Chile desde las 13:30 horas.