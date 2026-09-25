El legado deportivo de Santa Fe 2026

Del estadio lleno a los clubes: el desafío que dejan los Juegos para el handball santafesino

Las tribunas repletas para ver a La Garra y Los Gladiadores tuvieron un impacto inmediato en la disciplina. Desde I.L. Peretz aseguran que crecieron las consultas para comenzar a practicar handball y destacan las posibilidades que abre el nuevo Estadio Multipropósito para el desarrollo local.