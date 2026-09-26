Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este sábado 26 de septiembre se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento.
Cortes de luz programados por la EPE.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento y reformas en subestación. canal oficial de la EPE.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Av. Gral. Paz, Pasaje Koch, Hernandarias y Necochea
08:00 - 12:00 Bv. Pellegrini, Iturraspe, San Lorenzo y Av. F. Zuviría
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Gorostiaga, R. Godoy y Pasaje Sta. Fe
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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