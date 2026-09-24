Lo sancionó el Senado

El recorte de Zona Fría es ley y el sur de Santa Fe pierde el beneficio

Fue aprobada la reforma impulsada por el Gobierno de Milei por 38 votos contra 8, luego de que el bloque peronista abandonara el recinto. El régimen automático quedará concentrado en Patagonia, Malargüe y la Puna; en el sur de Santa Fe, los usuarios pasarán a depender del esquema focalizado por ingresos.