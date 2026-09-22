Presupuesto 2027

Tarifas de luz y gas: el Gobierno busca que los usuarios cubran el 88% del costo de la energía en 2027

El proyecto de Presupuesto contempla una reducción del peso de los subsidios a la energía y al transporte. La meta oficial es que las tarifas cubran, en promedio, más del 88% del costo de abastecimiento energético durante el próximo año.