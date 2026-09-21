Javier Milei viajará a París acompañado por 12 gobernadores para participar de la Argentina Week, un encuentro destinado a promocionar oportunidades de inversión en el país que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa.
Milei va a París con 12 gobernadores, en busca de inversiones y acuerdos
Se trata de explotar una oportunidad para los mandatarios más amigables, y a la vez una muestra de apoyo político en orden a la gobernabilidad. Como trasfondo, la agenda del Congreso y las elecciones 2027. Pullaro no se sumó a la lista.
En términos generales, el Gobierno buscará mostrar ante empresarios y potenciales inversores europeos que su programa económico cuenta con respaldo político y aliados provinciales con peso específico para sustentarlo.
Pero también será una oportunidad para fortalecer vínculos y limar asperezas en el escenario doméstico, en momentos en que está en juego la agenda parlamentaria y también la electoral, empezando por la reforma que impulsa el oficialismo pero, esencialmente, por transitar los caminos que permitan arribar a la reelección del primer mandatario.
Agenda urgente
En la carpeta del Gobierno las urgencias principales son el Presupuesto 2027 -que ya despertó roces por los recortes en Discapacidad y Universidades- y la reforma electoral. Sin embargo, la lista va más allá con iniciativas como la Ley de Defensa de la Soberanía, la reforma del Banco Central, Zona Fría, entre otras.
Según publica TN, la lista de mandatarios provinciales fue consensuada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, incluye a 15 mandatarios invitados y “todavía no está cerrada”.
Al punto que hay quienes ya declinaron formalmente el convite, como el cordobés Martín Llaryora y el peronista afín al Gobierno Osvaldo Jaldo, y otros que hasta el momento no tienen intención de participar, como Maximiliano Pullaro.
Así las cosas, los mandatarios que ya se sabe formarán parte de la comitiva son Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut, y Rolando Figueroa, de Neuquén.
Son los mismos gobernadores aliados que participaron de un evento similar en marzo en Manhattan.
A ellos se sumarán en esta oportunidad Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Leandro Zdero, de Chaco, dos socios electorales de La Libertad Avanza. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, también integraría la delegación.
Tomando el tiempo
La participación de los referentes provinciales apunta a mostrar una imagen de gobernabilidad en momentos en que el oficialismo negocia en el Congreso iniciativas como el Presupuesto y la derogación (o cuanto menos suspensión) de las PASO.
Para los gobernadores, la visita supone una ocasión para tentar inversiones destinadas a sus distritos y gestionar recursos nacionales.
Pero desde el Gobierno central, el objetivo específico es acercar posiciones para garantizar apoyo en la agenda parlamentaria, y en lo posible cerrar acuerdos electorales, considerando que la estrategia ya no se orientaría tanto a disputar territorios a los gobernadores, como a propiciar la reelección de Javier Milei en 2027, en lo posible en la primera vuelta.
Así, la determinación definitiva del cronograma electoral (sobre todo cuando se sepa si habrá o no primarias obligatorias) será lo que marque los plazos para ensayar esos acuerdos, con la ventaja para muchos de los mandatarios provinciales de que el adelantamiento de los comicios en sus respectivos distritos permitirá avanzar o no al respecto.
Es así como el aseguramiento de sus propias reelecciones o de la continuidad de su línea política, junto con la evolución inmediata de las variables nacionales y la performance electoral de La Libertad Avanza, los pondrá en mejor posición para definir sus respectivas estrategias.
Consideraciones y análisis que, deliberada o inevitablemente, formarán parte de la agenda parisina.