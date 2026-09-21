Contacto en Francia

Milei va a París con 12 gobernadores, en busca de inversiones y acuerdos

Se trata de explotar una oportunidad para los mandatarios más amigables, y a la vez una muestra de apoyo político en orden a la gobernabilidad. Como trasfondo, la agenda del Congreso y las elecciones 2027. Pullaro no se sumó a la lista.