El presidente Javier Milei tiene programado viajar a París, Francia, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2026, trasladándose desde la Argentina el 29 de septiembre, luego de participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Se acerca el viaje de Milei a Francia en medio de cambios en la Casa Argentina en París
El presidente argentino tiene programado un viaje a Europa para finales de septiembre. Quién es Santiago Muzio y qué complicación trajo al gobierno.
La principal motivación es la 2.ª edición de la Argentina Week, el encuentro empresarial dedicado a exponer oportunidades de inversión en Argentina ante empresarios e inversores, junto a una comitiva de ministros, gobernadores y ejecutivos argentinos.
A su vez, recibirá una distinción otorgada por el Paris Economic Forum junto al Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion, y tendría prevista una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron.
Todo esto, se dará en un marco de cierta modificación estructural por la salida de un funcionario designado por la actual gestión en la Casa Argentina en París.
Muzio, las acusaciones y la Casa
La Casa Argentina en París, formalmente Maison de l'Argentine, es una residencia universitaria y centro cultural ubicado en la Cité Internationale Universitaire de París (CIUP), diseñado para alojar a estudiantes de posgrado, investigadores y artistas argentinos que realizan estancias académicas en Francia.
Allí, en la casa inaugurada el 27 de junio de 1928 tras gestiones iniciadas durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, hasta hace pocos días oficiaba como director Santiago Muzio.
Muzio renunció a la dirección de la Casa Argentina en París durante la semana pasada, a pocos días del arribo de Milei, pero luego de varios meses de cuestionamientos y duras acusaciones.
El ahora ex funcionario había sido nombrado en 2024 por el presidente Javier Milei, en el marco de una extensa serie de modificaciones en su estructura diplomática.
A lo largo del ciclo académico 2025/2026, diversos residentes describieron ante la agencia AFP un clima interno de "minidictadura", caracterizado por el miedo constante y la ausencia de libertad de expresión.
Frente a las críticas, Muzio declaró al periódico francés Journal du Dimanche (JDD) que uno de los ejes fundamentales de su gestión consistía en "extirpar este lugar de las garras de la extrema izquierda y de la ideología woke".
Uno de los episodios más controvertidos fue el retiro de la placa conmemorativa de las víctimas de la dictadura militar argentina, colocada el 24 de marzo de 2022 en el marco de la Ley 25.633.
La Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF) atribuyó la remoción al propio Muzio e impulsó peticiones para exigir el cumplimiento de la norma y la autorización para colocar la tradicional ofrenda floral en el lugar.
A esto se le sumaron diversos eventos en los que Muzio abrió las puertas del establecimiento para la realización de reuniones de agrupaciones como Reunión Nacional (RN) de Francia y VOX de España. El complemento fue su rol de anfitrión en un evento de think tanks de extrema derecha polacos y húngaros aliados de Viktor Orbán, ex mandatario afín a Milei.
Acusaciones formales parisinas
La Alcaldía de París llegó a elevar pedidos de investigación ante el Ministerio de Exteriores de Francia sobre la situación de la institución, además de registrar quejas internas por la convivencia cotidiana dentro de la sede.
El alcalde de París solicitó formalmente el 30 de julio una investigación al ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, quien confirmó mantener conversaciones sobre el tema con las autoridades argentinas.
Su sucesor
Tras su renuncia, asumió en el cargo el jurista Alfredo Mario Soto, exresidente del lugar y francófono, designado para reconstruir los vínculos institucionales y diplomáticos con las autoridades universitarias parisinas.