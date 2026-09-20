Michelle Bachelet anunció que no continuará con su candidatura para convertirse en la próxima secretaria general de las Naciones Unidas, luego de quedar relegada en el tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad.
Bachelet se bajó de la competencia para conducir Naciones Unidas
La expresidenta chilena retiró su postulación tras quedar relegada en el tercer sondeo del Consejo de Seguridad. Rebeca Grynspan obtuvo la mayor cantidad de respaldos.
La expresidenta chilena comunicó la decisión mediante un video publicado en sus redes sociales. La votación de tanteo se realizó el viernes 18 de septiembre entre los 15 integrantes del organismo.
La decisión de Bachelet
“Hoy anuncio que he decidido no continuar con mi candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas”, expresó la exmandataria.
Bachelet explicó que los resultados de los denominados straw polls le indicaron que había llegado el momento de retirarse de la carrera y permitir que el proceso continuara con las postulaciones restantes.
También sostuvo que no se arrepiente de haber participado y destacó que su campaña buscó impulsar la posibilidad de que una mujer latinoamericana llegue por primera vez al máximo cargo de la organización.
Así fue la votación de tanteo
|Candidato/a
|Alentar
|Desalentar
|Sin opinión
|Rebeca Grynspan
|9
|5
|1
|Carolyn Rodrigues-Birkett
|8
|6
|1
|Rafael Grossi
|5
|8
|2
|Olara Otunnu
|5
|7
|3
|Macky Sall
|5
|9
|1
|María Fernanda Espinosa
|3
|6
|6
|Michelle Bachelet
|1
|11
|3
|Ivonne A-Baki
|0
|10
|5
El tercer sondeo informal dejó a Bachelet en el séptimo lugar entre ocho candidatos. La chilena obtuvo apenas un voto para alentar su postulación, 11 para desalentarla y tres sin opinión.
Rebeca Grynspan, de Costa Rica, encabezó la ronda con nueve respaldos, cinco rechazos y una respuesta sin opinión. Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana, quedó segunda con ocho apoyos, seis votos en contra y uno neutral.
El argentino Rafael Grossi recibió cinco votos a favor, ocho en contra y dos sin opinión. Olara Otunnu también consiguió cinco apoyos, mientras que Macky Sall reunió la misma cantidad, aunque con nueve votos de desaliento.
María Fernanda Espinosa obtuvo tres respaldos, seis rechazos y seis votos sin opinión. Bachelet quedó por delante únicamente de Ivonne A-Baki, quien no consiguió apoyos y sumó diez votos en contra y cinco neutrales.
Los sondeos son secretos y esta etapa no identifica si los votos negativos corresponden a alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con poder de veto. Para ser recomendado, un candidato deberá reunir al menos nueve votos y evitar un veto.
Respaldo de Brasil y México
Bachelet agradeció el apoyo recibido por los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, que mantuvieron su respaldo después de que Chile retirara oficialmente el patrocinio de su candidatura.
También destacó el impulso inicial que había recibido del expresidente chileno Gabriel Boric. El actual gobierno de José Antonio Kast retiró en marzo el apoyo formal de Chile a la postulación.
La exmandataria gobernó Chile en dos períodos, entre 2006 y 2010 y entre 2014 y 2018. Además, fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Cómo sigue la elección
El próximo secretario general asumirá el 1 de enero de 2027, luego de que António Guterres complete su segundo mandato al frente del organismo.
El Consejo de Seguridad deberá recomendar un nombre a la Asamblea General. Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, como miembros permanentes, tienen poder de veto durante el proceso.
Tras la salida de Bachelet permanecen siete candidatos en carrera, aunque el proceso todavía admite nuevas postulaciones antes de la definición.