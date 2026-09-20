Bachelet se bajó de la competencia para conducir Naciones Unidas

Así fue la votación de tanteo en la ONU

Resultados preliminares del tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad, realizado el 18 de septiembre de 2026.

Candidato/a Alentar Desalentar Sin opinión Rebeca Grynspan 9 5 1 Carolyn Rodrigues-Birkett 8 6 1 Rafael Grossi 5 8 2 Olara Otunnu 5 7 3 Macky Sall 5 9 1 María Fernanda Espinosa 3 6 6 Michelle Bachelet 1 11 3 Ivonne A-Baki 0 10 5

“Alentar”, “desalentar” y “sin opinión” son las tres opciones utilizadas en los sondeos informales del Consejo de Seguridad. Cada ronda reúne 15 votos.