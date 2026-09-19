El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo martes en Nueva York con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Será el primer encuentro presencial entre ambos y tendrá lugar en un contexto de acercamiento entre Washington y Caracas tras la salida de Nicolás Maduro del poder en enero.
Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York: será el primer encuentro cara a cara
La conversación se dará durante la Asamblea General de la ONU y ocurrirá en un contexto de acercamiento entre Washington y Caracas tras la salida de Nicolás Maduro del poder.
El encuentro fue confirmado por el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, quien explicó que se tratará de un pull-aside, una conversación informal al margen de las actividades oficiales, y no de una reunión bilateral tradicional. Por el momento, no se informaron los temas que abordarán.
El primer encuentro
La reunión tendrá lugar durante la recepción que Trump ofrecerá a líderes que participen de la Asamblea General de la ONU. Será la primera vez que el mandatario estadounidense se encuentre personalmente con Rodríguez desde que asumió la conducción interina de Venezuela.
También marcará el primer encuentro presencial entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de una década. El antecedente más reciente fue una conversación entre Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de Panamá, en 2015.
El acercamiento entre Washington y Caracas
El encuentro se produce después de un fuerte cambio en la relación entre ambos gobiernos. Según Reuters, Estados Unidos y Venezuela firmaron en agosto un acuerdo energético que contempla una participación estadounidense en las grandes reservas petroleras venezolanas y busca impulsar nuevamente la producción del sector.
La Casa Blanca informó que el acuerdo alcanzado en agosto involucra más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolanas y otorga al Gobierno estadounidense derechos de gobernanza y participación económica en una nueva estructura petrolera privada.
Rodríguez asumió tras la salida de Maduro
Rodríguez, quien había sido vicepresidenta de Maduro, asumió la conducción interina de Venezuela después de la operación estadounidense que terminó con la captura del exmandatario el 3 de enero.
Desde entonces, Washington y Caracas avanzaron en distintos acuerdos, especialmente en materia energética. La reunión en Nueva York se dará en ese marco y mientras continúan las negociaciones entre ambos gobiernos.
Además del encuentro con Rodríguez, Trump tiene previsto participar de otras actividades durante su paso por Nueva York, entre ellas su discurso ante la Asamblea General y reuniones con dirigentes extranjeros. La conversación con la mandataria venezolana será uno de los últimos puntos de su agenda antes de regresar a Washington.