Donald Trump podría mantener la próxima semana su primer encuentro presencial con el primer ministro británico, Andy Burnham, en Nueva York, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Trump y Burnham preparan un encuentro en Nueva York con la disputa por Malvinas como telón de fondo
Medios británicos anticiparon una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y el Reino Unido durante la Asamblea General de la ONU. Downing Street aún no la confirmó oficialmente.
La reunión fue anticipada por medios británicos y se produciría en medio de la renovada tensión entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Reuters señaló que el encuentro está previsto, aunque aclaró que todavía no pudo confirmarlo de manera independiente.
Un encuentro todavía no oficializado
Burnham ya confirmó su presencia en Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, mientras que el eventual cara a cara con Trump todavía no fue anunciado formalmente por Downing Street.
Ambos dirigentes habían mantenido una conversación telefónica el 7 de septiembre. Según el comunicado oficial británico, hablaron sobre economía, Ucrania y Medio Oriente, pero no hubo ninguna referencia pública a Malvinas.
La agenda de un eventual encuentro en Nueva York podría incluir distintos asuntos bilaterales e internacionales, entre ellos la postura estadounidense frente a la disputa por las islas.
Las declaraciones de Trump sobre Malvinas
La posibilidad de la reunión aparece luego de que Trump afirmara que estaba revisando la posición de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas, sin precisar si Washington modificaría su postura histórica.
El mandatario estadounidense también sugirió en declaraciones recientes que podría intervenir como mediador si Argentina y Reino Unido solicitaran su participación en la disputa.
Esos comentarios fueron seguidos de una intensificación del reclamo argentino, con nuevas sanciones anunciadas por el gobierno de Javier Milei contra compañías vinculadas a actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.
La posición británica
El gobierno británico reiteró en las últimas semanas que mantiene sin cambios su posición sobre las islas y volvió a respaldar el principio de autodeterminación de sus habitantes.
Desde Buenos Aires, en cambio, el Gobierno argentino sostiene que la cuestión constituye una disputa de soberanía pendiente y reforzó su estrategia diplomática, legal y económica en torno al Atlántico Sur.
El posible encuentro entre Trump y Burnham se produciría así en un contexto de mayor actividad diplomática alrededor de la cuestión Malvinas.