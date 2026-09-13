El debate sobre la organización territorial del Reino Unido volverá a ocupar un lugar central este lunes, cuando dirigentes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reúnan en Cardiff para avanzar en una estrategia común.
Escocia, Gales e Irlanda del Norte avanzan con un reclamo conjunto por nuevos referendos
Los principales partidos nacionalistas de los tres territorios se reunirán este lunes en Cardiff para firmar un memorando de entendimiento y coordinar sus posiciones. Buscan reclamar al Gobierno británico el derecho a realizar consultas sobre su futuro político.
El encuentro apunta a coordinar los reclamos de independencia de los tres territorios y a exigir al Gobierno británico que habilite nuevos referendos sobre su futuro político.
La reunión está prevista para el 14 de septiembre y tendrá como protagonistas a John Swinney, dirigente del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iorwerth, líder del Plaid Cymru de Gales; y Michelle O’Neill, representante del Sinn Féin en Irlanda del Norte. También participará Mary Lou McDonald, líder del Sinn Féin y principal referente de la oposición en Irlanda.
Un acuerdo para coordinar los reclamos independentistas
El principal resultado esperado de la cumbre es la firma de un memorando de entendimiento destinado a establecer una posición compartida entre las fuerzas nacionalistas.
El documento buscará respaldar el derecho de los tres territorios a decidir sobre su futuro mediante consultas populares y reclamar a Londres la posibilidad de convocar referendos.
La iniciativa se produce después de que, por primera vez, las tres administraciones territoriales cuenten con dirigentes vinculados a fuerzas nacionalistas o independentistas.
En Escocia, el SNP mantiene el gobierno; en Gales, Plaid Cymru consiguió convertirse en la principal fuerza política tras las elecciones de mayo; mientras que en Irlanda del Norte el Sinn Féin encabeza el Ejecutivo autonómico.
Para Swinney, esta coincidencia política representa una oportunidad para profundizar el debate sobre el futuro de la unión británica. El dirigente escocés sostiene que la situación actual requiere una discusión constitucional y que los territorios deben poder definir su propio camino político.
En Gales, el planteo tiene además una dimensión vinculada con las competencias que actualmente permanecen bajo control de Westminster, el Parlamento británico.
Iorwerth reclama una ampliación de la autonomía galesa y cuestiona que áreas como la Policía y la Justicia continúen dependiendo del Gobierno central. Para el líder de Plaid Cymru, el objetivo final de ese proceso debería ser la independencia.
El escenario no implica, sin embargo, que la separación del Reino Unido sea inmediata. Cada territorio tiene un marco constitucional diferente y el camino hacia una eventual independencia presenta obstáculos políticos y jurídicos.
En el caso de Escocia, por ejemplo, el referendo celebrado en 2014 terminó con el 55,3% de los votos a favor de permanecer en el Reino Unido, frente al 44,7% que respaldó la independencia. Desde entonces, el SNP ha insistido en la necesidad de realizar una nueva consulta, especialmente después del Brexit, aunque Londres ha rechazado hasta ahora autorizarla.
Irlanda del Norte presenta una situación distinta. Su futuro constitucional está sujeto al denominado principio de consentimiento establecido en los Acuerdos de Viernes Santo y en la legislación británica: una eventual salida del Reino Unido y reunificación con Irlanda requiere el respaldo de una mayoría de los habitantes del territorio en un referendo.
El factor Irlanda y la posición de Londres
La reunión de Cardiff se produce además en un contexto de renovado interés internacional por la cuestión territorial británica. Uno de los elementos que contribuyó a reactivar la discusión fueron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita a Dublín.
Trump expresó su respaldo a la posibilidad de una Irlanda unificada, una posición que fue recibida favorablemente por sectores republicanos irlandeses, aunque generó críticas entre los partidos unionistas de Irlanda del Norte.
Desde Londres se buscó relativizar la posibilidad de una reunificación inmediata y se recordó que cualquier cambio debe surgir de la voluntad de los habitantes del territorio.
Mientras los movimientos nacionalistas preparan su encuentro en Cardiff, el Gobierno británico mantiene una postura contraria a habilitar un nuevo referendo de independencia en Escocia sin evidencias claras de un respaldo mayoritario.
El primer ministro Andy Burnham sostuvo que una nueva consulta no está actualmente sobre la mesa bajo las condiciones planteadas por los independentistas.
El escenario abre así una nueva etapa de discusión sobre la estructura del Reino Unido. La coordinación entre Escocia, Gales e Irlanda del Norte no supone por sí misma una decisión de ruptura, pero sí muestra que el reclamo por mayor autonomía y autodeterminación ganó espacio simultáneamente en los tres territorios.
La reunión de este lunes permitirá conocer hasta dónde están dispuestos a avanzar los partidos nacionalistas y qué respuesta dará Westminster a un reclamo que vuelve a poner en discusión el futuro de la unión británica.