El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó este miércoles ante la Cámara de los Comunes que el Reino Unido defenderá de manera firme el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a considerarse británicos. Sus declaraciones se produjeron durante una sesión parlamentaria marcada por el debate sobre el gasto militar y las recientes tensiones con Argentina.
El primer ministro británico fue contundente sobre Malvinas: “Vamos a ser implacables”
La declaración se produjo en el Parlamento británico, donde también se planteó la defensa de los habitantes del archipiélago y el rechazo a cualquier cambio en el actual esquema de soberanía.
“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos. Esto nunca cambiará con este gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”, sostuvo Burnham durante la sesión de preguntas parlamentarias.
El funcionario no mencionó directamente al presidente Javier Milei ni a la Argentina en su intervención. La cuestión de las islas fue planteada por la líder conservadora Kemi Badenoch, quien sostuvo que “no es ningún misterio que Argentina está ahora amenazando a las Malvinas” y reclamó mostrar que la soberanía británica sobre el territorio “no es negociable”.
El reclamo británico
Durante la misma sesión, Burnham también anunció el mayor presupuesto de defensa del Reino Unido desde la Guerra Fría.
La posición expresada por el Gobierno británico se apoya, entre otros argumentos, en el referéndum realizado en las islas en 2013. En aquella consulta, el 99% de los participantes votó a favor de permanecer bajo soberanía británica.
Un día antes, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, había comparecido ante el Parlamento y planteado una postura orientada a mantener el diálogo con Argentina.
“El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos”, expresó McNeill.
Milei volvió a plantear el reclamo argentino
La cuestión de Malvinas había vuelto al centro de la agenda el viernes pasado, cuando Javier Milei afirmó que “corren vientos favorables” para el reclamo argentino sobre las islas.
El planteo se produjo luego de que el presidente estadounidense Donald Trump manifestara su disposición a “revisar” la tradicional postura de neutralidad de Estados Unidos frente a la disputa.
En paralelo, Milei anunció medidas contra compañías extranjeras vinculadas con la extracción de recursos naturales, principalmente petróleo, en las islas sin autorización argentina.
Acciones contra empresas petroleras
En ese contexto, el Gobierno argentino inició nuevos procedimientos sancionatorios contra 15 empresarios a los que acusa de haber incumplido las prohibiciones establecidas por el artículo 2 de la Ley 26.659.
La normativa impide realizar actividades hidrocarburíferas en aguas circundantes a las Malvinas sin autorización argentina. Entre los nuevos alcanzados aparecen accionistas de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, además de David Harry Williamson Dobson, presidente no ejecutivo de Borders & Southern Petroleum.
También fueron incluidos seis accionistas y directivos de Eco (Atlantic) Oil & Gas: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Gadi Levin y Alice Carroll.
La denuncia penal
Las medidas también alcanzaron a Bluewater, empresa neerlandesa propietaria del buque Aoka Mizu, previsto para las operaciones vinculadas con el proyecto Sea Lion.
Además, el Gobierno argentino presentó una denuncia penal ante la Cámara Federal porteña contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas.
La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. La acusación invoca el artículo 7 de la Ley 26.659, que establece penas de entre cinco y diez años de prisión.
“La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, señaló la Oficina del Presidente en un comunicado.