El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu que su país reconozca la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Malvinas: un ministro israelí pidió a Netanyahu reconocer la soberanía argentina
Itamar Ben-Gvir, titular de Seguridad Nacional de Israel, cuestionó la ocupación británica y la explotación petrolera desarrollada en los espacios marítimos en disputa.
El funcionario también reclamó la aplicación de sanciones contra Gran Bretaña mientras continúe la ocupación del archipiélago. El planteo fue difundido este lunes mediante su cuenta en la red social X.
El mensaje de Ben-Gvir
“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado”, sostuvo el integrante del Gobierno israelí.
Ben-Gvir acusó a los británicos de apropiarse de recursos argentinos y señaló que las actividades de perforación petrolera se desarrollan en una zona cuya soberanía permanece en disputa.
En ese marco, solicitó a Netanyahu que reconozca formalmente el reclamo argentino y mantenga sanciones contra el Reino Unido hasta que finalice la ocupación. No se informó una respuesta oficial del primer ministro.
La explotación petrolera
El pronunciamiento se conoció después de que el Gobierno argentino endureciera su posición contra las compañías vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos alrededor de las Malvinas.
La Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por posibles infracciones a la Ley 26.659. Las actuaciones también alcanzan a accionistas y empresas prestadoras de servicios.
La reacción en Argentina
Agustín Romo, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, destacó el mensaje del ministro israelí y remarcó que fue dirigido públicamente a Netanyahu.
El legislador señaló que el pedido busca que Israel reconozca a las Malvinas como territorio argentino ocupado ilegítimamente por el Reino Unido.