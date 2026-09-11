Análisis especializado

Malvinas: el valor de la coherencia

Ser coherente significa que un país otorga credibilidad, previsibilidad y genera confianza. Las últimas medidas anunciadas por Milei sean reales y se lleven a la práctica. La oposición debería mirarse a sí misma, lucir también coherencia y demostrar con hechos que Malvinas es un anhelo que atraviesa todas las áreas, los partidos y las políticas.