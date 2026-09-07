Crónica política

Malvinas y la pelota en los pies de Milei

En un contexto de tensiones internacionales, el tema Malvinas resurge en el discurso político argentino, ahora impulsado por las declaraciones de Trump y la postura de Milei, que busca capitalizar el sentimiento nacionalista. ¿Cómo influirá esto en la política exterior del país? La pelota está en juego y no solo en la cancha de fútbol.