Crónica de estos tiempos

Greguerías de política criolla

El escenario político argentino se asemeja a una tragicomedia, con figuras como Javier Milei y sus rivales, entre la locura y la corrupción desenfrenada. ¿Quién ganará? El tiempo lo dirá, mientras el país observa expectante los movimientos de sus líderes más extravagantes y cuestionados.