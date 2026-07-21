Glosas santafesinas

El padre Leyendeker y los curas viajeros

El padre Ernesto Leyendeker, un orador carismático y controvertido, debatió sobre marxismo y cristianismo, dejando una huella imborrable en sus oyentes. Su legado persiste en la memoria colectiva tras su paso por la Facultad de Derecho de Santa Fe en los años sesenta.