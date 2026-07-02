Glosas santafesinas

"Estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras"

El autor relata su juventud, marcada por la admiración hacia hombres mayores que le brindaron su experiencia y una visión única de la vida. Entre cafés y conversaciones nocturnas, el narrador encuentra en ellos un espejo de aspiraciones y un aprendizaje que desafía normas familiares.