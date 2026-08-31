Crítica política

Tiempos de intrigas e incertidumbres

La política argentina se encuentra en un delicado equilibrio, donde ninguna figura logra imponerse con claridad. Entre intrigas y alianzas el futuro es más que incierto y disputado, con Javier Milei como protagonista destacado en el escenario electoral actual. ¿Logrará consolidar su liderazgo? La respuesta sigue abierta.