Glosas santafesinas

Un bar y un pintor

Entre estudiantes y bohemios, un bar esquinero en Santa Fe se convierte en el epicentro de debates sobre política y arte, mientras un misterioso pintor deja su huella en el lugar. La historia de este rincón y su enigmático visitante se entrelazan en un relato lleno de nostalgia y reflexión sobre el paso del tiempo y la búsqueda de la verdad en las pequeñas cosas de la vida cotidiana.