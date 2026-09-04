Glosas santafesinas

Matar y morir por dos pesos

La vida de un joven criminal terminó abrupta y desgraciadamente en el mismo barrio donde había comenzado su carrera delictiva. Con un historial de crímenes desde la adolescencia, su muerte en las calles revela un ciclo de violencia y de soledad que marcó su existencia. Un destino sellado por sus propias acciones.