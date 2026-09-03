Para analizar las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido en la causa Malvinas, es necesario repasar la postura de la Casa Blanca durante la guerra del Atlántico Sur.
Trump usa Malvinas como arma diplomática contra el Reino Unido
Las recientes declaraciones del siempre polémico Donald Trump sobre Malvinas, que reavivaron tensiones históricas, reflejan su estrategia de presión sobre el Reino Unido en el contexto de la OTAN.
El 29 de abril de 1982 el Senado de los Estados Unidos calificó a la Argentina de agresor y urgió a que el gobierno de Ronald Reagan apoyara al Reino Unido. Al día siguiente, Alexander Haig, uno de los mediadores en el conflicto, anunció que los Estados Unidos apoyaban al Reino Unido. Aquella decisión no fue un accidente ni una improvisación.
Fue la confirmación de una jerarquía de alianzas que la dictadura militar argentina no quiso o no pudo leer. El régimen de Leopoldo Galtieri partió de una premisa peligrosa: que la intensa cooperación anticomunista desarrollada con Washington en el marco del Plan Cóndor, en plena Guerra Fría, garantizaba el respaldo automático de Estados Unidos.
Se creyó, además, que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Doctrina Monroe se activarían en defensa de un país del hemisferio frente a una potencia extracontinental. Esa lectura fue un error estratégico de proporciones históricas, tal como concluye el Informe Rattenbach.
La realidad geopolítica de 1982 era otra. Para Washington, el Reino Unido no era un socio cualquiera: era el pilar de la relación especial, el principal aliado europeo dentro de la OTAN y un actor clave en la contención soviética.
El TIAR, pensado para amenazas extracontinentales de signo comunista -en el contexto de la Guerra Fría-, no estaba diseñado para avalar una recuperación por la fuerza de un territorio administrado de facto por un aliado de la Alianza Atlántica. La Doctrina Monroe, reinterpretada a lo largo del siglo XX, tampoco se aplicaba mecánicamente cuando el adversario era Londres y no Moscú.
La Casa Blanca priorizó la cohesión del bloque occidental por encima de la solidaridad hemisférica. El apoyo logístico, de inteligencia y diplomático a Thatcher fue la consecuencia lógica de esa jerarquía de intereses. Cuarenta y cuatro años después, las declaraciones de Donald Trump vuelven a poner sobre la mesa la misma tensión estructural, aunque con signos invertidos.
El 31 de agosto de 2026, en el Salón Oval, ante la pregunta directa de un periodista sobre si Estados Unidos revisaba su posición respecto de las Islas Malvinas, el presidente respondió: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas". La frase, deliberadamente ambigua, no constituye todavía un cambio de política.
La postura oficial de Washington sigue siendo de neutralidad sobre la soberanía, reconociendo la administración de facto británica. Pero el contexto en el que se produce es inequívoco: la presión sobre el gobierno de Andy Burnham para que eleve el gasto en defensa y cumpla con las nuevas metas de contribución a la OTAN, cercanas al 5 % del PIB.
Aquí reside el cálculo de Trump. La causa Malvinas funciona como instrumento de presión precisamente porque es un activo de alto valor simbólico y político para Londres y de bajo costo relativo para Washington. Para el Reino Unido, las islas representan la última victoria militar significativa, el principio de autodeterminación de los isleños y un componente central de su identidad postimperial.
Para Estados Unidos, amenazar con revisar una posición de neutralidad formal no implica costos militares inmediatos ni una ruptura irreversible de la relación especial. Es una palanca asimétrica perfecta. Y desde la teoría de las relaciones internacionales, esta estrategia se explica mejor a través del realismo estructural y de la lógica de la gestión de alianzas.
En un sistema anárquico, la potencia hegemónica busca maximizar su margen de maniobra y reducir la tendencia de los aliados a beneficiarse de la seguridad colectiva sin asumir costos proporcionales. Entonces Trump aplica una diplomacia transaccional clásica: vincula un asunto de bajo costo propio con una demanda de alto valor para el socio.
No se trata de un cambio ideológico a favor de Argentina, sino una demostración de que ningún compromiso histórico es incondicional cuando se trata de repartir la carga de la seguridad colectiva. Las alianzas no son contratos sentimentales, sino arreglos de poder que se renegocian cuando cambian las percepciones de costo y beneficio.
Para la Argentina, la lección de 1982 sigue siendo urgente. La dictadura embarcó al país en una guerra dando por descontado el apoyo de Estados Unidos, la activación del TIAR y la vigencia de la Doctrina Monroe. El resultado fue el aislamiento, la derrota militar y una herida nacional que aún no se ha cerrado.
Hoy, cualquier gobierno que confíe en un cambio automático de la posición estadounidense por afinidad ideológica, simpatía personal o simple oportunismo cometería el mismo error de ingenuidad estratégica de antaño.
La Cuestión Malvinas no se resuelve con ilusiones ni con esperanzas depositadas en la buena voluntad de potencias externas: se construye con realismo, con capacidad de negociación sostenida y con una diplomacia que sepa leer las jerarquías reales del sistema internacional.
El autor de la nota es analista internacional y docente de Ciencia Política, especializado en Defensa y Seguridad en Estados Unidos. Escribió el libro "Malvinas".