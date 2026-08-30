La democracia brasileña asiste a un punto de inflexión donde las urnas no solo definen el rumbo económico de una potencia continental, sino la resistencia misma de las instituciones frente al embate algorítmico y la polarización afectiva.
El poder de los algoritmos en la política
En el vecino país, ante la proximidad del máximo acto eleccionario, toda la política se redefine en un escenario donde las encuestas y la polarización desafían incluso a la estabilidad democrática.
A la luz de la teoría política y la sociología de la comunicación, el actual proceso electoral en Brasil, que enfrenta al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva con el bloque opositor liderado por el senador Flávio Bolsonaro (PL), constituye un laboratorio privilegiado para analizar el comportamiento electoral contemporáneo.
La estabilidad y orientación de esta nación actúan como ejes tectónicos fundamentales para toda América Latina. En este escenario, la contienda brasileña transcurre bajo la lógica de la videopolítica y la democracia de opinión, donde el espacio público se repliega sobre la imagen, la espectacularización y los estímulos emocionales por sobre el debate programático.
Los sondeos de opinión publicados recientemente por institutos como PoderData, BTG/Nexus, Datafolha y Quaest reflejan una marcada y persistente polarización en el umbral de los comicios. Los datos más frescos de la carrera presidencial muestran un panorama de alta competitividad.
Por un lado, Luiz Inácio Lula da Silva lidera la intención de voto en la primera vuelta con porcentajes que oscilan entre el 38% y el 41% según la encuestadora. Por otro lado, Flávio Bolsonaro se consolida firmemente en el segundo puesto, registrando marcas entre el 33% y el 37% en el primer tramo de la contienda.
No obstante, la verdadera tensión de la disputa se concentra en las proyecciones para un inevitable balotaje, donde las simulaciones sitúan a ambos contendientes prácticamente en un empate técnico dentro del margen de error, con un rango que cruza el 45% para el actual presidente y el 44% para el candidato opositor en sondeos como los de PoderData.
Este fenómeno de paridad se replica de manera notable en los tres mayores distritos electorales del país: San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro.
En estos territorios clave, las mediciones de la consultora Quaest y otros centros de análisis demuestran que la disputa se encuentra en un empate técnico en el primer turno, mientras que, en plazas estratégicas como San Pablo, Flávio Bolsonaro llega a liderar ligeramente las preferencias en escenarios de segunda vuelta con el 47% frente al 42% de Lula.
Desde la perspectiva de las teorías de la opinión pública, esta volatilidad ratifica las tensiones entre el enfoque del consenso pesimista -que advierte sobre un electorado sumamente influenciable por clivajes superficiales- y las corrientes que miden regularidades agregadas.
La polarización actual no responde exclusivamente a preferencias racionales, sino a la construcción sistemática de marcos de referencia (framing) y a la imposición de agendas (agenda setting) donde los medios digitales operan como actores con agudeza estratégica.
Un factor de profunda preocupación en este proceso electoral ha sido evidenciado recientemente por evaluaciones de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional.
Al poner a prueba los sistemas automatizados de moderación de Meta en Facebook, se constató que la plataforma aprobó de manera irregular anuncios dotados de contenido desinformativo y violatorio de las normativas electorales brasileñas.
Dichas publicaciones, asociadas a tácticas de deslegitimización institucional, construcción del adversario como enemigo existencial y discursos de corte autoritario, lograron eludir los filtros comerciales sin exigir las debidas verificaciones de identidad ni los estándares mínimos de transparencia publicitaria exigidos por la ley electoral.
Este fallo sistémico expone con crudeza cómo los modelos de negocio de las grandes tecnológicas, basados en la hipersegmentación y el rédito del tráfico digital, socavan los cimientos del debate democrático.
Al priorizar el compromiso del usuario por encima de la veracidad informativa, las plataformas filtran narrativas tóxicas que permean profundamente la opinión pública, alterando la percepción de los votantes en momentos críticos de definición política.
La disputa presidencial en curso trasciende la mera alternancia de fuerzas partidarias o el contraste de trayectorias personales entre el lulismo y el bolsonarismo. Pone en evidencia la urgencia inaplazable de repensar la arquitectura de nuestras democracias frente a la mercantilización de la atención ciudadana y la erosión digital de la verdad.
Los márgenes estrechos que arrojan las encuestas auguran un período poselectoral complejo, marcado por severos desafíos de gobernabilidad, fuertes disputas de legitimidad institucional y la necesidad imperiosa de blindar los procesos electorales.
Todo ello recuerda que un electorado verdaderamente democrático no es aquel saturado de estímulos emotivos y segmentados, sino el que cuenta con garantías institucionales para discernir la información y preservar el pacto social.
En definitiva, la encrucijada brasileña nos deja una advertencia ineludible: la soberanía democrática del siglo XXI ya no puede concebirse al margen de la regulación tecnológica. Exigir responsabilidad a las corporaciones digitales y dotar a los organismos de control de herramientas ágiles no es un capricho burocrático, sino una condición de supervivencia para la vida en común.
Si los Estados de la región continúan delegando la salud de su debate público en los algoritmos de corporaciones extranjeras, el futuro de nuestras repúblicas seguirá dependiendo de la rentabilidad del escándalo y del desprecio sistemático por la verdad.
El autor es analista internacional, docente de Ciencia Política, encuestador y consultor político.