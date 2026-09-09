Funeral de Estado

Noruega: miles de personas se congregan en las calles para despedir al rey Harald V

Con el féretro del rey transportado en una cureña de artillería, cubierto con el estandarte rojo real de Noruega y coronado con flores blancas, el cortejo fúnebre avanzó a pie por la avenida principal de Oslo desde el palacio real hasta la catedral, mientras una salva de 21 cañonazos resonaba desde la fortaleza de Akershus. Miembros de la realeza europea y figuras políticas internacionales asistieron a la ceremonia que puso fin a 13 días de luto nacional.