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Noruega: miles de personas se congregan en las calles para despedir al rey Harald V

Con el féretro del rey transportado en una cureña de artillería, cubierto con el estandarte rojo real de Noruega y coronado con flores blancas, el cortejo fúnebre avanzó a pie por la avenida principal de Oslo desde el palacio real hasta la catedral, mientras una salva de 21 cañonazos resonaba desde la fortaleza de Akershus. Miembros de la realeza europea y figuras políticas internacionales asistieron a la ceremonia que puso fin a 13 días de luto nacional.

La multitud acompañó a la familia real en su cortejo a la cripta. La multitud acompañó a la familia real en su cortejo a la cripta.
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Noruega guardó un minuto de silencio al despedir al rey Harald V en una serie de ceremonias, poniendo fin a 13 días de luto nacional tras la muerte del popular monarca el mes pasado a la edad de 89 años.

People flock to see the royal family on the Palace Balcony after King Harald V's funeral in Oslo, Norway, September 9, 2026. NTB/Haakon Mosvold Larsen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.Reuters.

Decenas de miles de personas se congregaron en las calles de Oslo y jefes de estado y de gobierno extranjeros se dieron cita en la capital noruega para el funeral del difunto rey, un reformador discreto y modesto que gobernó durante más de tres décadas.

Con el féretro del rey transportado en una cureña de artillería, cubierto con el estandarte rojo real de Noruega y coronado con flores blancas, el cortejo fúnebre avanzó a pie por la avenida principal de Oslo desde el palacio real hasta la catedral, mientras una salva de 21 cañonazos resonaba desde la fortaleza de Akershus.

King Haakon waves to the crowd from the balcony of the royal palace, on the day of the funeral of Norway's King Harald, in Oslo, Norway, September 9, 2026. REUTERS/Claudia GrecoEl rey Haakon observó la ceremonia desde el balcón del palacio real.

El príncipe Sverre Magnus de Noruega, el rey Haakon VIII, la princesa heredera Ingrid Alexandra y la princesa Martha Louise caminan detrás del ataúd del rey Harald V de Noruega, Oslo, Noruega, 9 de septiembre de 2026.

F-35 jets of the Royal Norwegian Air Force fly on the day of the funeral of Norway's King Harald, in Oslo, Norway, September 9, 2026. REUTERS/Dylan MartinezTras la ceremonia, cuatro cazas F-35 sobrevolaron la catedral. Reuters.

El rey Haakon VIII, que sucedió a su padre tras la muerte de Harald, y otros miembros de la familia real marcharon en el cortejo fúnebre, seguidos en coche por la viuda de Harald, la reina Sonja, de 89 años, y la esposa de Haakon, la reina Mette-Marit, que se está recuperando de un trasplante de pulmón al que se sometió en junio.

Presencia de líderes mundiales

Tras la procesión, tuvo lugar una ceremonia religiosa a la que asistieron miembros de la realeza, entre ellos el príncipe Guillermo y la princesa Ana de Gran Bretaña; el rey Felipe y la reina Letizia de España; la familia real de Suecia; el rey Federico y la reina María de Dinamarca; el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima de los Países Bajos; y el príncipe heredero Akishino de Japón.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y líderes políticos y dignatarios de más de 20 países asistieron al servicio religioso, en el que el presidente del parlamento noruego, Masud Gharahkhani, recordó a un monarca que "no tenía miedo de recibir a su pueblo con sus botas de goma puestas".

Britain's Prince William, Prince of Wales and Princess Anne, Princess Royal leave the funeral service of Norway's King Harald, in Oslo, Norway, September 9, 2026. REUTERS/Dylan MartinezEl príncipe Guillermo y la princesa Ana de Inglaterra. Reuters.

El primer ministro, Jonas Gahr Støre, afirmó que Harald «logró un equilibrio entre la solemnidad y la sencillez. Hizo grande a Noruega. Hablaba de un "nosotros" en Noruega, donde todos se apoyan mutuamente».

Tras la ceremonia, cuatro cazas F-35 sobrevolaron la catedral; uno de ellos se separó para simbolizar el fallecimiento del rey. Posteriormente, el féretro fue trasladado a la fortaleza de Akershus, donde sería depositado en la cripta real, junto a los padres y abuelos de Harald, en una ceremonia privada.

The flag is raised to the top as the royal family drives from Akershus Fortress to the Palace after King Harald V's bier was lowered into the crypt in the Palace Church, in Oslo, Norway, September 9, 2026. NTB/Haakon Mosvold Larsen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.Reuters.

La policía noruega declaró que garantizar la seguridad del funeral había sido el mayor operativo planificado en la historia de la institución. Más de 46.000 noruegos desfilaron ante el féretro del rey la semana pasada, y se permitió a los escolares faltar a clase para la ocasión.

Crisis familiares y respaldo popular

La muerte de Harald se produjo en un momento de numerosas crisis para la familia real noruega, y Mette-Marit, de 53 años, en particular, fue objeto de fuertes críticas , incluso por parte del primer ministro, por su relación con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

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Marius Borg Høiby, hijo de la nueva reina de una relación anterior, que se encuentra bajo arresto domiciliario y lleva un dispositivo electrónico en el tobillo a la espera de su apelación contra una condena por violación y violencia doméstica, recibió permiso para asistir al funeral y fue uno de los portadores del féretro durante el traslado a la capilla real.

A pesar de sus recientes escándalos, la monarquía sigue gozando de gran popularidad: el 72% de los noruegos la apoya, mientras que el 20% prefiere una república u otra forma de gobierno, según una encuesta realizada para la cadena pública NRK.

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