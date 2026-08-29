Transición histórica en Escandinavia

El emotivo primer discurso de Haakon VIII, nuevo rey de Noruega tras la muerte de Harald V

En un mensaje transmitido a todo el país, el nuevo monarca rindió homenaje al legado de su padre y no pudo contener la emoción al dirigirse a la reina viuda Sonia, en el día en que habrían cumplido 58 años de casados.