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El emotivo primer discurso de Haakon VIII, nuevo rey de Noruega tras la muerte de Harald V

En un mensaje transmitido a todo el país, el nuevo monarca rindió homenaje al legado de su padre y no pudo contener la emoción al dirigirse a la reina viuda Sonia, en el día en que habrían cumplido 58 años de casados.

Con la muerte de Harald V este 28 de agosto, su hijo Haakon asume como el rey de Noruega. Con la muerte de Harald V este 28 de agosto, su hijo Haakon asume como el rey de Noruega.
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Noruega atraviesa horas de profundo luto institucional y emotividad tras el fallecimiento del rey Harald V. En su primera aparición pública y oficial ante la nación, el ahora rey Haakon VIII brindó un caluroso e íntimo discurso grabado en el Palacio Real de Oslo, en el que trazó el rumbo de la monarquía escandinava y dedicó palabras cargadas de afecto hacia su familia.

Con una plaza colmada de velas, flores y banderas a media asta en homenaje al difunto soberano, Haakon asumió la conducción de la Corona asegurando que continuará con el sentido de servicio público que caracterizó a sus predecesores, sin dejar de lado la impronta personal que demandan los nuevos tiempos.

People lay flowers and cards at the Blue Stone in Bergen after the death of King Harald V on Friday morning, in Bergen, Norway August 29, 2026. NTB/Silje Katrine Robinson via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.Varias personas depositan flores y tarjetas en la Piedra Azul de Bergen tras la muerte del rey Harald V el viernes por la mañana, en Bergen, Noruega. Katrine Robinson vía REUTERS

Un homenaje de hijo a padre

En las primeras líneas de su mensaje, el monarca quebró el protocolo para hablar desde el afecto filial. «Mi querido padre, gracias por ser tan buen padre para Märtha y para mí. Nos has dado cariño y seguridad», sostuvo conmovido ante las cámaras.

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Durante la alocución, Haakon remarcó el valor del rey Harald como figura unificadora y pilar de la sociedad noruega en momentos de crisis social y dolor colectivo. «Extrañaré su risa y su cálida manera de tratar a la gente. Lograba que quienes lo rodeaban se sintieran a gusto y supo escuchar especialmente a los más jóvenes», expresó al recordar al soberano fallecido.

El llanto por la reina Sonia y un doloroso aniversario

Uno de los momentos con mayor carga dramática de la jornada se vivió cuando Haakon VIII hizo mención directa a su madre, la reina viuda Sonia. El discurso coincidió de manera aciaga con la fecha en la que Harald V y Sonia habrían celebrado 58 años de matrimonio.

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Al borde de las lágrimas y visiblemente afectado por el duelo de la reina viuda, el nuevo monarca hizo un alto para dedicarle un mensaje directo: «Feliz aniversario de bodas, querida mamá», pronunció en diálogo con la ciudadanía noruega, destacando la entereza de la reina viuda y el rol que desempeñó junto a su esposo durante más de cinco décadas al frente de la Casa Real.

Flowers, candles and greetings kept in front of Nidaros Cathedral after King Harald V died on Friday morning, in Trondheim, Norway August 29, 2026. NTB/Jan Langhaug via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.Flores, velas y mensajes de condolencia frente a la catedral de Nidaros tras el fallecimiento del rey Harald V el viernes por la mañana en Trondheim, Noruega. NTB/Jan Langhaug via REUTERS

El reto de liderar hacia una nueva era

Al cerrar su mensaje institucional, Haakon VIII hizo referencia a la responsabilidad histórica de la sucesión real. Tras recordar el legado de su bisabuelo Haakon VII y de su abuelo Olav V, enfatizó la premisa con la que se crio dentro de Palacio: «Mi padre siempre nos recordaba que cada uno debía hacer las cosas a su manera, encontrar su propio camino y ser uno mismo».

«Ahora es mi turno. Asumo esta gran tarea con humildad y con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo», concluyó el Rey, dando inicio formal a un nuevo capítulo institucional en Noruega, acompañado por la reina Mette-Marit y la princesa heredera Ingrid Alexandra.

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