El rey Harald V de Noruega murió a los 89 años, según informó este viernes el Palacio Real. El monarca atravesaba un delicado estado de salud y permanecía internado desde el 17 de agosto en el Rikshospitalet, perteneciente al Hospital de la Universidad de Oslo.
Murió Harald V, rey de Noruega, a los 89 años: quién lo reemplazará
El monarca permanecía internado en un hospital de Oslo luego de que su estado de salud se agravara por una infección bacteriana en la sangre y otras complicaciones médicas.
Su cuadro se había agravado durante el último fin de semana, mientras recibía tratamiento por una infección bacteriana en la sangre.
El deterioro de su salud
La Casa Real de Noruega había informado el domingo que Harald V estaba recibiendo antibióticos debido a una infección bacteriana en la sangre.
El rey había sido ingresado al Rikshospitalet el 17 de agosto. El centro médico forma parte del Hospital de la Universidad de Oslo y brinda atención especializada.
Antes de esta internación, el monarca había recibido tratamiento por anemia hemolítica. De acuerdo con la información difundida por el Palacio, ese tratamiento provocó una acumulación de líquidos en su organismo y requirió atención hospitalaria.
Los problemas que atravesó el monarca
Harald V llegó al trono de Noruega en 1991 y durante los últimos años atravesó diferentes problemas de salud.
En marzo de 2024, el rey recibió la colocación de un marcapasos como parte de su atención médica.
A los 89 años, su estado volvió a deteriorarse y permaneció internado hasta su fallecimiento, comunicado oficialmente este viernes por el Palacio Real.
Haakon asumirá como nuevo monarca
Tras la muerte de Harald V, la Corona noruega quedará en manos de su hijo, el príncipe heredero Haakon.
De esta manera, Haakon será quien reemplace al monarca, que permaneció en el trono desde 1991 hasta su fallecimiento a los 89 años.