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Murió Harald V, rey de Noruega, a los 89 años: quién lo reemplazará

El monarca permanecía internado en un hospital de Oslo luego de que su estado de salud se agravara por una infección bacteriana en la sangre y otras complicaciones médicas.

El monarca recibió un marcapasos en marzo de 2024 tras nuevos problemas de salud.El monarca recibió un marcapasos en marzo de 2024 tras nuevos problemas de salud.
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El rey Harald V de Noruega murió a los 89 años, según informó este viernes el Palacio Real. El monarca atravesaba un delicado estado de salud y permanecía internado desde el 17 de agosto en el Rikshospitalet, perteneciente al Hospital de la Universidad de Oslo.

Su cuadro se había agravado durante el último fin de semana, mientras recibía tratamiento por una infección bacteriana en la sangre.

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El deterioro de su salud

La Casa Real de Noruega había informado el domingo que Harald V estaba recibiendo antibióticos debido a una infección bacteriana en la sangre.

Norway's King Harald leaves Askvoll and concludes his three-day county visit to Vestland County, Norway, May 28, 2026. NTB/Cornelius Poppe via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.Harald V había sido internado en el Rikshospitalet de Oslo el 17 de agosto.

El rey había sido ingresado al Rikshospitalet el 17 de agosto. El centro médico forma parte del Hospital de la Universidad de Oslo y brinda atención especializada.

Antes de esta internación, el monarca había recibido tratamiento por anemia hemolítica. De acuerdo con la información difundida por el Palacio, ese tratamiento provocó una acumulación de líquidos en su organismo y requirió atención hospitalaria.

Norway's Crown Prince Harald and Sonja Haraldsen are photographed with bridesmaids, Ian Henriksen (right), Anita Henriksen, Lis Haraldsen and Ingeborg Lorentzen, in the Bird Room at the Palace, after their wedding, in Oslo, Norway, August 29, 1968. NTB/Arild Hordnes via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.Harald y Sonja Haraldsen, después de su boda en 1968.

Los problemas que atravesó el monarca

Harald V llegó al trono de Noruega en 1991 y durante los últimos años atravesó diferentes problemas de salud.

En marzo de 2024, el rey recibió la colocación de un marcapasos como parte de su atención médica.

Palace workers put a flag at half-mast at the Royal Palace, following the death of Norway's King Harald in Oslo, Norway, August 28, 2026. REUTERS/Dylan MartinezEl rey noruego atravesó distintos problemas de salud durante los últimos años.

A los 89 años, su estado volvió a deteriorarse y permaneció internado hasta su fallecimiento, comunicado oficialmente este viernes por el Palacio Real.

Haakon asumirá como nuevo monarca

Tras la muerte de Harald V, la Corona noruega quedará en manos de su hijo, el príncipe heredero Haakon.

FILE PHOTO: Norway's Crown Prince Haakon attends the commemoration of Liberation Day and National Veterans' Day, on the anniversary of the end of World War II, at Akershus Fortress in Oslo, Norway, May 8, 2023. Terje Bendiksby/NTB/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY./File PhotoHaakon, príncipe heredero, será quien suceda a Harald V en el trono noruego.

De esta manera, Haakon será quien reemplace al monarca, que permaneció en el trono desde 1991 hasta su fallecimiento a los 89 años.

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