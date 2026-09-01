El rey Haakon VIII juró este martes ante el Storting, el Parlamento de Noruega, en una ceremonia constitucional que marcó el comienzo de su reinado, cuatro días después de la muerte de su padre, Harald V, a los 89 años.
Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró ante el Parlamento
Tras la muerte de Harald V, el monarca protagonizó el acto constitucional acompañado por su hija y distintas autoridades, en una ceremonia marcada por la emoción y el recuerdo del soberano fallecido.
Acompañado por su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra, el monarca pronunció el juramento desde el podio del Parlamento y se comprometió a gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con la Constitución y las leyes del país.
Durante su intervención, Haakon VIII manifestó su deseo de preservar la buena relación entre la Corona y el Storting, una tradición que, según destacó, también mantuvieron su padre, Harald V; su abuelo, Olav V; y su bisabuelo, Haakon VII.
La ausencia de la reina
La reina Mette-Marit, esposa del nuevo monarca, no participó de la ceremonia debido a complicaciones derivadas del trasplante de pulmón al que fue sometida en junio.
La Casa Real noruega informó que permanecerá bajo observación. En cambio, estuvieron presentes en el Parlamento el príncipe Sverre Magnus, hijo menor de los reyes, y la reina Sonia, viuda de Harald V.
También asistieron el primer ministro Jonas Gahr Støre, integrantes del Gobierno y parlamentarios.
El homenaje a Harald V
El presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, recordó al monarca fallecido durante su discurso y destacó los 35 años de servicio de Harald V al país.
“Todo el país llora la muerte de un monarca que durante 35 años sirvió a su país con responsabilidad, gran valentía y una calidez única”, afirmó. Gharahkhani resaltó además el compromiso de Harald V con la Constitución y la democracia, y lo definió como un símbolo de seguridad, continuidad y unión.
Una jornada cargada de emoción
La ceremonia tuvo una duración aproximada de veinte minutos y concluyó con los asistentes entonando el himno real, “Kongesangen”.
Haakon VIII llegó al Storting desde el Palacio Real a bordo de un Lincoln Continental descapotable de 1966, un vehículo utilizado anteriormente en las bodas de Harald y Sonia y de Haakon y Mette-Marit.
Miles de personas acompañaron al monarca durante su recorrido por el centro de Oslo. Al mismo tiempo, otras se acercaron al Palacio Real para visitar la capilla ardiente donde se encuentra el féretro de Harald V.
El espacio permanecerá abierto al público hasta el 8 de septiembre, mientras Noruega atraviesa los primeros días de una nueva etapa para su monarquía.