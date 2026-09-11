Funcionarios nacionales recorrieron el predio donde se construirá la Base Naval Integrada

Junto al ministro de Defensa, @TGCarlosPresti, visitamos el predio en el que se construirá la Base Naval Integrada en Ushuaia, el punto más austral de la Nación.



Recorrimos con expertos de las Fuerzas Armadas el predio y analizamos los desafíos logísticos que implica un proyecto… pic.twitter.com/B5q8MJ5CfQ