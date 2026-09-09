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Base Naval de Ushuaia: cuánto falta para terminarla y por qué volvió al centro de la agenda de Milei

La Base Naval Integrada de Ushuaia es un proyecto estratégico para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y mejorar la conexión logística con la Antártida. El Gobierno de Javier Milei volvió a ponerla entre sus prioridades de cara al Presupuesto 2027.