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La presentación será ante la Justicia federal

El Gobierno denunciará a Navitas por la explotación petrolera en Malvinas

La acción incluirá a otras cuatro compañías, sus autoridades y representantes. Cancillería sostiene que las actividades en la Cuenca Malvinas Norte violarían la Ley 26.659.

El canciller Pablo Quirno estará a cargo de presentar la denuncia ante la Justicia federal.El canciller Pablo Quirno estará a cargo de presentar la denuncia ante la Justicia federal.
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El Gobierno nacional anunció que presentará una denuncia penal contra Navitas y otras empresas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

La presentación estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. El caso será llevado ante la Justicia federal.

El Gobierno denunciará a Navitas por la explotación petrolera en MalvinasEl Gobierno denunciará a Navitas por la explotación petrolera en Malvinas

Las empresas alcanzadas

La denuncia incluirá a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. El Ejecutivo indicó que esas compañías contarían con licencias otorgadas por el Reino Unido para operar en la cuenca.

También serán denunciadas Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., señaladas como accionistas de las empresas involucradas en las actividades hidrocarburíferas.

La presentación alcanzará además a directores, gerentes, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes y autorizados que hubieran intervenido en los hechos investigados.

Navitas Petroleum en Malvinas.Navitas Petroleum en Malvinas.

La aplicación de la Ley 26.659

El Gobierno sostiene que las actividades desarrolladas sin autorización argentina podrían infringir la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental.

La denuncia se suma a los procedimientos contra empresas y personas vinculadas con proyectos petroleros alrededor de las Islas Malvinas.

La Oficina del Presidente indicó que la medida busca proteger los recursos naturales y los derechos argentinos sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Navitas Petroleum en Malvinas.Navitas Petroleum en Malvinas.

La Base Naval Integrada

Javier Milei también instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos dentro del Presupuesto Nacional 2027.

El proyecto presupuestario deberá ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre. La instrucción contempla recursos destinados a fortalecer las capacidades estatales en el Atlántico Sur.

El anuncio de la denuncia se conoció horas después de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, pidiera a Benjamín Netanyahu reconocer la soberanía argentina sobre las Malvinas y sancionar a Gran Bretaña.

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