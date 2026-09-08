La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una nueva reunión de mesa política con la cuestión de Malvinas como eje central del temario.
Con Malvinas como eje central, Karina Milei encabezó una reunión de la mesa política
El reducido círculo ultimó detalles del proyecto que ingresará por la Cámara de Diputados. El viaje de Quirno y Presti a Tierra del Fuego. Este martes por la mañana, el Gobierno hizo lo propio a través de la Procuración del Tesoro con Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El reducido círculo ultimó detalles del proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que podría enviarse el viernes al Congreso para ser presentado la semana próxima.
Sanciones a empresas petroleras
El canciller Pablo Quirno enumeró las próximas empresas internacionales que serán sancionadas por operar en las islas sin autorización.
Este martes por la mañana, el Gobierno hizo lo propio a través de la Procuración del Tesoro con Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Por su parte, Presti presentó los detalles del proyecto de la Base Naval integrada en Tierra del Fuego, que incluye al Polo Logístico en la Patagonia. Durante la reunión que duró poco menos de dos horas, se resolvió que los dos ministros visiten la provincia este viernes para recorrer la zona y acelerar la obra.
El tema se abordó además en la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Javier Milei el pasado lunes. Allí se definió que la normativa, que se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, ingrese por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con una base sólida de apoyos.
Se trata de la materialización de los anuncios que el liberario realizó el pasado jueves a través de la cadena nacional, en la que enfatizó la defensa a la soberanía de las Islas Malvinas.
La agenda legislativa oficialista
En otro pasaje de la reunión, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, realizaron un repaso de los proyectos que se encuentran en tratamiento en ámbas cámaras entre los que destacan la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y el Super RIG.
A su turno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, informó sobre los distintos convenios viales firmados con las diferentes provincias.
Participaron del encuentro la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.