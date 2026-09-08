En Casa Rosada

Con Malvinas como eje central, Karina Milei encabezó una reunión de la mesa política

El reducido círculo ultimó detalles del proyecto que ingresará por la Cámara de Diputados. El viaje de Quirno y Presti a Tierra del Fuego. Este martes por la mañana, el Gobierno hizo lo propio a través de la Procuración del Tesoro con Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.