Por la causa Malvinas

Ravier dijo que cualquier relación que se quiera hacer entre Galtieri y Milei “nos parece equivocada”

En la rueda de prensa de los martes del portavoz del PEN, el tema del archipiélago del Atlántico Sur fue el centro de las consultas. El Litoral quiso saber cómo cayó en el gobierno la analogía que se hizo con la ‘Malvinización’ que llevó adelante la dictadura en los ‘80.