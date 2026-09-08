En su onceava conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero Adrián Ravier abordó desde el principio las últimas decisiones que tomó el gobierno de La Libertad Avanza en torno al reclamo soberano por las Islas Malvinas. Luego de detallar los principales puntos de la Cadena Nacional que Javier Milei brindó la semana pasada, El Litoral lo consultó con respecto a las críticas y diferentes analogías que se tejieron alrededor de un plan de “malvinización” parecido al de 1982, cuando la junta militar pretendió eternizarse en el poder. Asimismo, este diario lo interrogó sobre cómo tomó el actual titular del Poder Ejecutivo Nacional el hecho de ser comparado con la figura del ex presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri.
Ravier dijo que cualquier relación que se quiera hacer entre Galtieri y Milei “nos parece equivocada”
En la rueda de prensa de los martes del portavoz del PEN, el tema del archipiélago del Atlántico Sur fue el centro de las consultas. El Litoral quiso saber cómo cayó en el gobierno la analogía que se hizo con la ‘Malvinización’ que llevó adelante la dictadura en los ‘80.
El funcionario respondió que “claramente el reclamo que todos pudieron escuchar en la Cadena Nacional es un reclamo pacífico, diplomático y no militar. Es totalmente distinto. También es un intento democrático ¿no? El gobierno de Javier Milei es democrático con lo cual todo lo que está relacionado a estos anuncios que pudieron escuchar provienen de un gobierno democrático, entonces cualquier relación que se quiera hacer nos parece equivocada”, expresó.
En esa línea, y cuando se le preguntó acerca de si hay alguna hipótesis de conflicto bélico, el portavoz presidencial señaló lo mismo que le planteó a este medio, pero agregó que “no hay ningún conflicto bélico”, y en relación con la base naval que se va a construir en Tierra del Fuego, aseveró que “es una base naval que se construye independientemente desde la Argentina. No hay ningún acuerdo con los Estados Unidos al respecto. Ningún apoyo de ninguna índole". Y en relación con Chile, dijo que “va a apoyar a la Argentina en su reclamo de soberanía, como quedó claro en la comunicación conjunta en la que se comprometió a no proveer ayuda logística para la explotación de hidrocarburos en Malvinas”.
Cuando habló de las sanciones, Ravier manifestó que “están muy claras en la ley 26.659. Cualquier empresa, cualquier proveedor que esté asociado a la exploración o a la explotación en la zona de Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el gobierno argentino; no va a poder adherir al RIGI, por ejemplo, y tener incentivos fiscales; no va a poder participar de la explotación de Vaca Muerta y vemos que ha habido en estos días anuncios, por lo menos de las tres empresas más grandes de la industria petrolera, para despegarse de Sea Lion (León Marino) y estas empresas que estaban explotando la zona”, comentó.
En otro segmento de la rueda de prensa, el representante del PEN, declaró que las decisiones que toma la gestión central, “son unilaterales de la Argentina. Nosotros creemos que hay que hacer las cosas bien y en esta materia, y ante la posible exploración y explotación del petróleo en la zona de Malvinas -esta zona de disputa- tomamos las acciones que consideramos adecuadas. Son unilaterales de la Argentina. De nuevo, no ha habido un acuerdo con los EEUU para construir esta base naval y no ha habido un pedido del presidente Milei a Donald Trump para que revea la situación con Inglaterra, eso corresponde al presidente de los Estados Unidos, y tampoco ha habido un pedido al funcionario de Israel (Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Netanyahu) para que haga las declaraciones que hizo. Sí el presidente Milei ha dicho que espera de los aliados algún acompañamiento, pero no ha habido en cuanto a lo demás acciones conjuntas, es unilateral”, explicitó.
En el final, Ravier aseguró: “Nosotros creemos que el Reino Unido es el pasado y que la Argentina es el futuro, y esta base naval en Tierra del Fuego tiene como prioridad no sólo mirar a las Islas Malvinas sino también mirar a la Antártida, porque ahí hay un lugar estratégico para todo lo que va a venir, no sólo para estos años que quedan del gobierno de Milei, aunque sea reelecto, sino para un futuro que trasciende la figura del Presidente”. Al cerrar, el portavoz contó que así como hubo un Argentina Week en Nueva York y habrá otro en París para atraer inversiones, “hay un Argentina Week en Londres, por el que todavía no está confirmada la presencia del Presidente”, concluyó.