El expresidente Alberto Fernández cuestionó la política del Gobierno nacional en torno a las Islas Malvinas y aseguró que la Argentina se encuentra “absolutamente desarmada”, luego de los últimos anuncios realizados por Javier Milei sobre el reclamo de soberanía.
Alberto Fernández cuestionó a Milei por Malvinas y advirtió que Argentina está “absolutamente desarmada”
El expresidente cuestionó los anuncios del Gobierno, criticó la compra de los F-16, comparó a Javier Milei con Leopoldo Galtieri y luego protagonizó un cruce con Jonatan Viale.
En una entrevista con Radio con Vos, Fernández calificó como un “show” la cadena nacional del mandatario y puso en duda que un acercamiento de Estados Unidos a la posición argentina pueda alterar la histórica relación estratégica entre Washington y Londres.
Las críticas a la política de Defensa
“Que Inglaterra no se preocupe por las Malvinas, porque la Argentina está absolutamente desarmada”, afirmó el exmandatario. En ese marco, también cuestionó la adquisición de 24 cazas F-16 realizada por la administración libertaria.
Fernández calificó la operación como un “desfalco” y sostuvo que se trata de aeronaves con alrededor de 40 años de antigüedad. Además, criticó las condiciones tecnológicas en las que fueron incorporadas y defendió las medidas adoptadas durante su propia gestión para financiar a las Fuerzas Armadas.
Al referirse a las expectativas del Gobierno sobre el respaldo estadounidense en la disputa, comparó a Milei con Leopoldo Galtieri. “Eso lo creyeron solamente dos energúmenos: uno se llamó Galtieri y el otro se llamó Milei”, lanzó.
La base naval de Tierra del Fuego
El expresidente recordó que durante su administración se había ordenado avanzar con la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y señaló que el proyecto era financiado mediante el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).
Fernández acusó al actual Gobierno de haber “diluido” ese fondo y paralizado la obra. Además, cuestionó que posteriormente Milei presentara el proyecto acompañado por autoridades del Comando Sur de Estados Unidos y hablara de una eventual base conjunta.
En materia diplomática, reivindicó el reclamo argentino a través de organismos internacionales y destacó la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las islas.
El cruce con Jonatan Viale
Las declaraciones tuvieron repercusión en redes sociales. Jonatan Viale compartió en X un fragmento de la entrevista en el que Fernández hablaba del estado de las Fuerzas Armadas y cuestionó con dureza al expresidente por sus palabras.
Fernández respondió desde su propia cuenta y defendió las políticas de su gestión. Afirmó que mejoró los ingresos de los integrantes de las Fuerzas Armadas, creó el Fondef, impulsó a FAdeA y Fabricaciones Militares y aplicó sanciones contra empresas vinculadas con la exploración petrolera en el Atlántico Sur.
En ese mensaje llamó a Viale “lacto-periodista” y sostuvo que durante su presidencia planteó el reclamo por Malvinas ante distintos foros internacionales. También calificó a Margaret Thatcher como “criminal de guerra” por haber ordenado el hundimiento del crucero General Belgrano.
La reacción de Santiago Caputo
La discusión sumó además la intervención del asesor presidencial Santiago Caputo, quien salió a respaldar la postura adoptada por Milei frente a la cuestión Malvinas.
Caputo apuntó contra sectores del kirchnerismo y los acusó de alinearse con intereses británicos para cuestionar las medidas anunciadas por el Gobierno nacional en torno al reclamo de soberanía y la política de Defensa.