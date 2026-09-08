Petróleo de Malvinas: qué empresas se alejaron de Sea Lion tras las medidas de Milei

La posición de Tenaris es relevante porque los tubos son componentes fundamentales en la construcción de pozos petroleros.

Milei endureció las sanciones para las compañías que participen de actividades en Malvinas Créditos: REUTERS/Mariana Nedelcu

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