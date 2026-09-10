El presidente Javier Milei finalmente no viajará a Londres en octubre, pese a que durante la mañana de este jueves desde el Gobierno habían confirmado que el mandatario tenía previsto trasladarse al Reino Unido. La suspensión de la gira fue comunicada por la Casa Rosada pocas horas después de anunciarse la visita y en un momento de renovada tensión diplomática por la cuestión de las Islas Malvinas.
Milei canceló su viaje al Reino Unido en medio de la renovada tensión por Malvinas
Desde el área de Comunicación del Gobierno señalaron que “la gira está suspendida”, aunque hasta el momento no se brindaron explicaciones oficiales sobre los motivos que llevaron a modificar la agenda presidencial.
Desde el área de Comunicación del Gobierno señalaron que “la gira está suspendida”, aunque hasta el momento no se brindaron explicaciones oficiales sobre los motivos que llevaron a modificar la agenda presidencial.
El viaje contemplaba una presentación en la Universidad de Oxford y encuentros con empresarios. La visita se había planificado mientras la Argentina decidió reforzar su reclamo por la soberanía de las islas en el ámbito internacional, particularmente durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.
La agenda internacional que mantiene Milei
La actividad internacional más próxima del Presidente tendrá lugar en Nueva York, donde participará de las actividades de Naciones Unidas. Allí, el Gobierno argentino buscará volver a colocar la cuestión Malvinas entre los principales temas de su agenda diplomática.
Milei viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. También integrarán la delegación el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante permanente de la Argentina ante la ONU, Francisco Tropepi.
En paralelo, el mandatario mantiene previstas otras actividades en el exterior. Entre ellas aparece una posible escala en París por la Argentina Week y su participación, el 14 de octubre en Washington, en la Gala Oficial del Hispanic Heritage, donde fue invitado como figura de honor.
La participación argentina en la London Metal Exchange Week
Aunque Milei no estará en Londres, la Argentina sí tendrá representación oficial en la London Metal Exchange (LME) Week, uno de los encuentros internacionales más importantes vinculados con la industria de los metales y los minerales críticos.
El secretario de Minería, Luis Lucero, confirmó su presencia en las jornadas previstas para el 19 y 20 de octubre. Sin embargo, la delegación no contará con integrantes de la cúpula de la Casa Rosada.
El Reino Unido observa con especial interés la participación argentina debido al potencial del país en el sector minero. De acuerdo con la estrategia británica para minerales críticos, la demanda de litio en ese mercado podría aumentar un 1.100% antes de 2035, mientras que el consumo de cobre prácticamente se duplicaría.
En ese escenario, el Servicio Geológico Británico ubicó a la Argentina entre los tres destinos considerados prioritarios para desarrollar cooperación en minerales críticos, junto con Filipinas y Zambia. Las oportunidades identificadas incluyen proyectos vinculados con litio, cobre y exploración geológica en Jujuy, Salta y Catamarca.
El conflicto por Malvinas y la explotación petrolera
La decisión de suspender el viaje presidencial se produce mientras vuelve a crecer la tensión entre Buenos Aires y Londres por las Islas Malvinas.
Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago. En diciembre de 2025, Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration aprobaron la inversión definitiva para avanzar con su explotación.
La primera etapa contempla un desembolso de unos 1.800 millones de dólares y una producción estimada de 50.000 barriles diarios. El inicio de la extracción está previsto para 2028.
La Cancillería argentina cuestionó el proyecto y calificó la explotación como “unilateral”. Según la posición oficial argentina, la iniciativa contradice la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que reclama a las partes evitar modificaciones unilaterales mientras continúa pendiente la negociación sobre la soberanía de las islas.
Un viaje que hubiera tenido un antecedente histórico
La visita que finalmente quedó cancelada hubiera tenido un significado particular para la relación bilateral. Se habría tratado de la primera visita oficial de carácter bilateral de un presidente argentino al Reino Unido desde el viaje realizado por Carlos Menem en octubre de 1998.
En aquella oportunidad, Menem mantuvo reuniones con el entonces primer ministro británico Tony Blair y con la reina Isabel II.
Antes de la guerra de 1982, el último presidente argentino que había viajado al Reino Unido había sido Arturo Frondizi, en 1960. Néstor Kirchner también estuvo en Londres en julio de 2003, aunque aquella visita se produjo en el marco de una cumbre multilateral y no incluyó una agenda bilateral oficial.
Sin diálogo entre Milei y el nuevo gobierno británico
La relación entre ambos países atraviesa además una etapa de incertidumbre por el cambio de Gobierno en el Reino Unido.
Milei todavía no mantuvo contactos con Andy Burnham, actual primer ministro británico y dirigente del Partido Laborista. Buena parte de las conversaciones que la diplomacia argentina había desarrollado en Londres se habían iniciado durante la gestión de Keir Starmer, quien dejó el cargo dos meses atrás.
Una situación similar se registra en materia de Defensa. El Gobierno argentino había buscado avanzar en conversaciones con Londres con el objetivo de mejorar el vínculo militar y conseguir una flexibilización del embargo de armas británico que pesa sobre la Argentina desde 1982.
Consultado por la revista The Economist sobre si esas negociaciones con el Reino Unido ya habían comenzado, Milei respondió: “Absolutamente”.
El embargo británico que busca flexibilizar Argentina
La medida británica restringe la venta a la Argentina de armamento y equipamiento militar que contenga componentes de origen británico. Por sus características, la prohibición limita el acceso argentino a una parte importante del mercado occidental de defensa.
Las gestiones para intentar revertir esta situación comenzaron a tomar mayor impulso en febrero de 2024, cuando el Ministerio de Defensa argentino planteó como una prioridad recuperar capacidades militares.
El antecedente más reciente de una flexibilización parcial del embargo se remonta a 2018.
Así, la cancelación del viaje de Milei a Londres se produce en un momento especialmente sensible para la relación entre ambos países: mientras Argentina vuelve a intensificar su reclamo diplomático por Malvinas, también busca preservar espacios de cooperación económica y avanzar en sectores estratégicos como la minería y la defensa.