#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Malvinas

Argentina inició sanciones contra 15 sujetos por actividades hidrocarburíferas ilegítimas

La Oficina del Presidente informó que los nuevos procedimientos se suman a los iniciados contra otros 45 sujetos y alcanzan a personas humanas y jurídicas involucradas en actividades en la plataforma continental.

Una imagen satelital de las Islas Malvinas.Una imagen satelital de las Islas Malvinas.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Gobierno dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 sujetos adicionales que habrían violado las prohibiciones de la Ley N° 26.659 por el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.

Comunicado oficial.Comunicado oficial.

La Oficina del Presidente de la República Argentina comunicó que la medida se suma a los procedimientos ya iniciados contra otros 45 sujetos y alcanza tanto a personas humanas como jurídicas.

Según el comunicado oficial, los procedimientos corresponden a actores involucrados en actividades hidrocarburíferas desarrolladas de manera ilegítima en la plataforma continental argentina.

Defensa de la soberanía argentina

“Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, afirmó la Oficina del Presidente.

El Gobierno sostuvo que cada expediente abierto representa una continuación de esa posición y reafirmó que “las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos”.

En ese sentido, señaló que “nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”.

Identificación de actores involucrados

La ampliación de los procedimientos responde a un trabajo sostenido para identificar a todos los actores involucrados en la explotación ilegítima de los recursos, de acuerdo con la información oficial.

El Gobierno Nacional indicó que continuará avanzando en esa identificación e iniciará los sumarios destinados a sancionar a todos los responsables.

Mirá tambiénCon Malvinas como eje central, Karina Milei encabezó una reunión de la mesa política

“El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, concluyó el comunicado firmado por el presidente Javier Milei.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Islas Malvinas
Javier Milei

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro