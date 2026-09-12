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Trump habló de Malvinas y advirtió por un “desastre potencial” entre Argentina y Reino Unido

El presidente estadounidense aseguró que podría intervenir para resolver la disputa territorial si alguno de los dos países solicitara su ayuda y cuestionó que Londres estuviera dispuesto a realizar una operación de ese tipo en la actualidad.

El presidente estadounidense habló durante su gira por Dublín. Crédito: REUTERS.El presidente estadounidense habló durante su gira por Dublín. Crédito: REUTERS.
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Donald Trump advirtió este sábado que un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sería un “desastre potencial”. El presidente de Estados Unidos también aseguró que podría intervenir para resolver la disputa territorial si alguno de los dos países solicitara su ayuda.

Durante su gira por Dublín, Trump fue consultado por periodistas sobre la situación entre Argentina y el Reino Unido y planteó la posibilidad de intervenir ante un eventual pedido de alguno de los países involucrados.

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Podría intervenir

“Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”, afirmó el mandatario estadounidense.

Trump señaló además que Argentina y el Reino Unido actualmente están “enfadados” entre sí, en referencia a la situación vinculada con las Islas Malvinas.

U.S. President Donald Trump delivers remarks to U.S. embassy personnel and business leaders at Deerfield Residence, the residence of the U.S. Ambassador to Ireland, in Dublin, Ireland, September 12, 2026. REUTERS/Kylie CooperTrump cuestionó que el Reino Unido esté dispuesto a viajar tan lejos.

Asimismo, recordó que, cuando era niño, los británicos “entraron y se apoderaron de ellas”, en referencia a las islas. Sin embargo, puso en duda que Londres estuviera dispuesto a repetir una operación de ese tipo en la actualidad.

“(Los británicos) tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos”, sostuvo Trump.

La advertencia sobre un eventual conflicto

Trump insistió en que una eventual escalada entre Argentina y el Reino Unido podría requerir su intervención si alguno de los dos países se lo solicitara.

islas malvinasDonald Trump se refirió a la disputa por las Islas Malvinas.

En ese sentido, calificó el posible escenario como un “desastre potencial” y aseguró que, si lo convocaran, probablemente podría resolver la disputa.

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