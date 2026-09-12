Donald Trump advirtió este sábado que un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sería un “desastre potencial”. El presidente de Estados Unidos también aseguró que podría intervenir para resolver la disputa territorial si alguno de los dos países solicitara su ayuda.
Trump habló de Malvinas y advirtió por un “desastre potencial” entre Argentina y Reino Unido
El presidente estadounidense aseguró que podría intervenir para resolver la disputa territorial si alguno de los dos países solicitara su ayuda y cuestionó que Londres estuviera dispuesto a realizar una operación de ese tipo en la actualidad.
Durante su gira por Dublín, Trump fue consultado por periodistas sobre la situación entre Argentina y el Reino Unido y planteó la posibilidad de intervenir ante un eventual pedido de alguno de los países involucrados.
Podría intervenir
“Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”, afirmó el mandatario estadounidense.
Trump señaló además que Argentina y el Reino Unido actualmente están “enfadados” entre sí, en referencia a la situación vinculada con las Islas Malvinas.
Asimismo, recordó que, cuando era niño, los británicos “entraron y se apoderaron de ellas”, en referencia a las islas. Sin embargo, puso en duda que Londres estuviera dispuesto a repetir una operación de ese tipo en la actualidad.
“(Los británicos) tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos”, sostuvo Trump.
La advertencia sobre un eventual conflicto
Trump insistió en que una eventual escalada entre Argentina y el Reino Unido podría requerir su intervención si alguno de los dos países se lo solicitara.
En ese sentido, calificó el posible escenario como un “desastre potencial” y aseguró que, si lo convocaran, probablemente podría resolver la disputa.