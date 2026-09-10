Más de 63.000 inmuebles fueron inspeccionados en Venezuela luego de los sismos registrados el pasado 24 de junio. Las evaluaciones buscan determinar el estado de las construcciones afectadas y establecer cuáles pueden continuar siendo habitadas y cuáles requieren trabajos antes de volver a ser ocupadas.
Sismos en Venezuela: qué implica que más de 11.500 viviendas tengan etiqueta roja
Las construcciones fueron evaluadas tras los movimientos registrados el 24 de junio. Qué condiciones presentan y cuáles son las medidas previstas para que puedan volver a ser habitadas.
Según informó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), hasta el momento fueron revisadas exactamente 63.179 propiedades como parte del operativo destinado a evaluar las consecuencias de los movimientos sísmicos.
Cómo fueron clasificados los inmuebles
Del total de construcciones inspeccionadas, 36.698 recibieron etiqueta verde. Esta clasificación indica que los inmuebles se encuentran en condiciones de habitabilidad y pueden ser ocupados sin necesidad de intervenciones de consideración.
Otros 14.900 inmuebles fueron identificados con etiqueta amarilla. En estos casos, las estructuras presentan daños que requieren reparaciones antes de recuperar completamente sus condiciones de uso.
La situación más compleja corresponde a las 11.561 propiedades que recibieron etiqueta roja. De acuerdo con la evaluación oficial, estos inmuebles necesitan trabajos de obra civil de consideración para poder volver a ser habitados o, dependiendo de su estado, podrían requerir su demolición.
La clasificación permite establecer el nivel de afectación de cada construcción y determinar las intervenciones necesarias luego de los sismos.
El operativo
Los datos fueron difundidos por Francisco Garcés, jefe de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, organismo encargado de analizar las condiciones de los inmuebles alcanzados por los movimientos sísmicos.
El relevamiento abarca construcciones que pudieron haber sufrido daños y permite determinar cuáles mantienen condiciones adecuadas de habitabilidad y cuáles deben ser reparadas o sometidas a trabajos de mayor envergadura.
Entregaron viviendas
En paralelo con las tareas de evaluación, el Gobierno venezolano avanzó con la entrega de viviendas destinadas a familias damnificadas por los sismos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó el miércoles la adjudicación de 151 nuevas viviendas para igual cantidad de familias afectadas. La entrega forma parte de un total de 528 casas asignadas para personas damnificadas.
Las unidades habitacionales fueron distribuidas entre distintos estados del país, con entregas en Caracas, Monagas, Nueva Esparta, Trujillo y Carabobo.
Asistencia para los damnificados
Además de la construcción y rehabilitación de viviendas, el Gobierno venezolano mantiene medidas de asistencia destinadas a las personas afectadas por los movimientos sísmicos.
Entre las acciones contempladas se encuentran planes de financiamiento para facilitar el acceso a viviendas disponibles en el mercado secundario y alternativas vinculadas con el alquiler.
De esta manera, mientras continúan las inspecciones para determinar el estado de los inmuebles afectados, las autoridades avanzan con la asignación de nuevas viviendas y distintas opciones habitacionales para las familias damnificadas.