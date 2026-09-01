Un coche bomba fue detonado durante la noche de este lunes frente a una estación de Policía del municipio colombiano de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander. Hasta el momento, las autoridades no habían precisado la cantidad de personas heridas como consecuencia del atentado.
Explosión y pánico en Colombia: detonaron un coche bomba frente a una comisaría
El ataque ocurrió durante la noche de este lunes en Los Patios, Norte de Santander, y provocó daños en viviendas y comercios de la avenida principal, además de dejar varias personas heridas.
La explosión provocó un incendio en las instalaciones policiales y generó momentos de tensión entre los habitantes de la zona. El sector también quedó sin suministro eléctrico después de la detonación.
La explosión
El ataque se produjo después de las 23, hora local, equivalente a las 04 GMT. La onda expansiva alcanzó distintos puntos de la avenida principal de Los Patios y provocó daños en comercios y viviendas ubicados en las inmediaciones.
El municipio se encuentra próximo a Cúcuta, capital de Norte de Santander y uno de los principales puntos de conexión fronteriza de Colombia con Venezuela.
Tras la explosión, las autoridades desplegaron un operativo en el lugar para establecer cómo ocurrió el atentado y avanzar en la identificación de los responsables.
Revisan las cámaras
Los investigadores trabajan en la zona y analizan las cámaras de seguridad instaladas en el sector con el objetivo de obtener información que permita determinar quiénes estuvieron detrás de la detonación.
Mientras avanzan las tareas, el lugar permanece bajo atención de las autoridades debido a los daños provocados por la explosión y al impacto que tuvo sobre la zona.
Hasta el momento, no se había establecido públicamente un número definitivo de heridos.
Antecedente
El nuevo atentado ocurre después de otro episodio registrado el pasado 31 de julio en Cúcuta. En aquella oportunidad, al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridas por la explosión de un vehículo bomba ubicado cerca del comando de la Policía de Norte de Santander.
Ese ataque también estuvo seguido por otras detonaciones, según la información proporcionada.
Norte de Santander atraviesa desde hace años una situación de violencia vinculada con la presencia de diferentes grupos armados ilegales. Entre las organizaciones que operan en el departamento se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC.
La situación es especialmente compleja en la región del Catatumbo, donde tienen presencia distintos grupos armados.
Las autoridades continúan trabajando para establecer las circunstancias del ataque ocurrido en Los Patios y determinar quiénes fueron los responsables de la explosión.