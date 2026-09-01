Una mujer de 49 años murió este lunes luego de ser baleada por agentes de la Policía de Nueva York, tras protagonizar un ataque con cuchillos en Times Square que dejó una mujer muerta y un hombre herido.
Video: acuchilló a dos personas en Times Square y fue abatida por la Policía
La agresión ocurrió durante la tarde en una de las zonas turísticas más concurridas de Manhattan. Una mujer de 32 años murió y un hombre de 68 resultó herido tras el ataque.
El episodio ocurrió durante la tarde en una de las zonas más concurridas de Manhattan. Según informaron las autoridades, la sospechosa fue identificada como Pamela Cisneros, residente del distrito de Queens, quien contaba con antecedentes de incidentes relacionados con problemas de salud mental.
La jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, brindó detalles del hecho y explicó cómo fue la intervención de los agentes ante la agresión.
El ataque comenzó en plena tarde
De acuerdo con el relato de Tisch, alrededor de las 16.30 Cisneros extrajo dos cuchillos de una bolsa de supermercado y atacó a dos personas en un lapso de aproximadamente 20 segundos.
Uno de los heridos fue un hombre de 68 años, quien recibió una puñalada en el abdomen y permanecía internado en condición estable. La otra víctima fue una mujer de 32 años, que también resultó apuñalada y murió posteriormente en un hospital.
El hecho generó un amplio despliegue policial en el área de Times Square. En particular, el episodio tuvo lugar cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, un sector habitualmente transitado por turistas, que fue cerrado de manera temporal.
La Policía intentó detener a la agresora
Tras advertir la situación, los agentes intentaron que Cisneros depusiera los cuchillos. Según explicó la jefa policial, mantuvieron un diálogo con la mujer durante unos cuatro minutos y le dieron reiteradas órdenes para que abandonara las armas.
Sin embargo, la sospechosa se negó a cumplir las indicaciones. “No voy a soltar nada, preferiría matarlos a los dos. ¡Los mataré!”, respondió, según el relato de Tisch.
Los agentes utilizaron primero pistolas de descarga eléctrica, conocidas como taser, pero el dispositivo no logró detenerla. Luego, de acuerdo con la versión oficial, los policías dispararon sus armas reglamentarias cuando Cisneros avanzó hacia ellos mientras sostenía los cuchillos.
La mujer fue trasladada a un hospital, donde los médicos confirmaron posteriormente su muerte.
Sin indicios de terrorismo
Durante la conferencia de prensa, Tisch señaló que las autoridades no tenían motivos para considerar el episodio como un acto terrorista. La jefa policial calificó la situación como “extraordinariamente peligrosa” debido a las circunstancias y al lugar en el que ocurrió.
Las autoridades todavía no identificaron públicamente a las dos personas atacadas, ya que se encontraba en proceso la comunicación de sus muertes a los familiares.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, participó de la rueda de prensa y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. También destacó la intervención de los agentes y sostuvo que su actuación permitió evitar que “un ataque horrible fuera aún peor”.
Los antecedentes de la sospechosa
Según informó la Policía, Cisneros figuraba en registros relacionados con “incidentes” de salud mental ocurridos en 2018 y 2019. Tisch aclaró que no constaba ningún arresto vinculado con esos antecedentes.
Videos difundidos por testigos en la red social X mostraron parte del momento del tiroteo. En las imágenes, según la descripción proporcionada por las autoridades, Cisneros llevaba pantalones de jean, una camiseta rosa y un bolso cruzado.
La investigación continúa mientras las autoridades buscan esclarecer completamente las circunstancias del ataque ocurrido en una de las zonas más transitadas de Manhattan.