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Ataque con cuchillo en la Acrópolis: dos turistas estadounidenses resultaron heridos

El hecho ocurrió en el ingreso al principal sitio arqueológico de Atenas. El agresor, un hombre de 60 años con antecedentes psiquiátricos, fue detenido por la Policía.

El ataque ocurrió en el acceso al sitio arqueológico de la Acrópolis, en Atenas. Foto: XinhuaEl ataque ocurrió en el acceso al sitio arqueológico de la Acrópolis, en Atenas. Foto: Xinhua
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Dos turistas estadounidenses resultaron heridos este martes por la mañana tras ser atacados con un cuchillo en el acceso a la Acrópolis, uno de los sitios arqueológicos más visitados de Grecia. El agresor fue reducido y detenido por la Policía poco después del episodio.

El ataque ocurrió alrededor de las 8.05, cuando un hombre de 60 años agredió a una pareja de grecoestadounidenses que se encontraba en la entrada del complejo histórico, según informaron las autoridades locales.

Dos heridos de distinta gravedad

De acuerdo con la información oficial, la mujer sufrió una lesión leve en una de sus manos, mientras que el hombre recibió una herida de mayor consideración en una pierna.

(210609) -- ATENAS, 9 junio, 2021 (Xinhua) -- Imagen del 8 de junio de 2021 de personas visitando el templo en la cima de la colina de la Acrópolis, en Atenas, Grecia. (Xinhua/Marios Lolos) (sm) (da) (vf)Las víctimas fueron asistidas en el lugar y trasladadas a un hospital de la capital griega. Foto: Xinhua

Ambos fueron asistidos por personal de emergencias en el lugar y luego trasladados al Hospital de la Cruz Roja de Atenas para recibir atención médica.

La Policía griega arrestó al atacante minutos después del hecho. Según medios locales, el sospechoso registra antecedentes por insultos y había sido detenido en 2019 por portar un cuchillo de manera ilegal.

Además, la emisora pública ERT informó que el hombre había estado involucrado anteriormente en causas relacionadas con internaciones psiquiátricas involuntarias.

(200519) -- ATENAS, 19 mayo, 2020 (Xinhua) -- Imagen del 18 de mayo de 2020 de turistas visitando el sitio arqueológico reabierto de la Acrópolis, en Atenas, Grecia. Grecia celebró el Día Internacional de los Museos el lunes digitalmente con los museos del país aún cerrados debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, más de 200 sitios arqueológicos reabrieron por primera vez después de dos meses, mientras el país continúa en el camino hacia la "nueva normalidad". (Xinhua/Marios Lolos) (jg) (vf) (ce)La Policía detuvo al presunto agresor pocos minutos después del ataque. Foto: Xinhua

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del ataque y esclarecer el móvil de la agresión.

El hecho generó preocupación en uno de los principales puntos turísticos de Grecia, que recibe a miles de visitantes de todo el mundo cada día.

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