Dos turistas estadounidenses resultaron heridos este martes por la mañana tras ser atacados con un cuchillo en el acceso a la Acrópolis, uno de los sitios arqueológicos más visitados de Grecia. El agresor fue reducido y detenido por la Policía poco después del episodio.
Ataque con cuchillo en la Acrópolis: dos turistas estadounidenses resultaron heridos
El hecho ocurrió en el ingreso al principal sitio arqueológico de Atenas. El agresor, un hombre de 60 años con antecedentes psiquiátricos, fue detenido por la Policía.
El ataque ocurrió alrededor de las 8.05, cuando un hombre de 60 años agredió a una pareja de grecoestadounidenses que se encontraba en la entrada del complejo histórico, según informaron las autoridades locales.
Dos heridos de distinta gravedad
De acuerdo con la información oficial, la mujer sufrió una lesión leve en una de sus manos, mientras que el hombre recibió una herida de mayor consideración en una pierna.
Ambos fueron asistidos por personal de emergencias en el lugar y luego trasladados al Hospital de la Cruz Roja de Atenas para recibir atención médica.
La Policía griega arrestó al atacante minutos después del hecho. Según medios locales, el sospechoso registra antecedentes por insultos y había sido detenido en 2019 por portar un cuchillo de manera ilegal.
Además, la emisora pública ERT informó que el hombre había estado involucrado anteriormente en causas relacionadas con internaciones psiquiátricas involuntarias.
Investigación en curso
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del ataque y esclarecer el móvil de la agresión.
El hecho generó preocupación en uno de los principales puntos turísticos de Grecia, que recibe a miles de visitantes de todo el mundo cada día.