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Un perrito perdido luchaba por no ahogarse: así fue el emocionante rescate en la bahía de San Francisco

El animal fue localizado por un dron mientras nadaba exhausto y lejos de la orilla. Un equipo de rescate logró sacarlo del agua y reunirlo nuevamente con sus dueños.

Un dron localizó al perro mientras nadaba exhausto y lejos de la costa.Un dron localizó al perro mientras nadaba exhausto y lejos de la costa.
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Un operativo conjunto de bomberos y policías de California permitió rescatar a un perro que se encontraba a punto de ahogarse en las turbulentas aguas de la bahía de San Francisco, en Estados Unidos.

El animal permanecía desaparecido desde el 4 de julio y fue localizado cuando nadaba lejos de la costa, visiblemente agotado. Un dron detectó su presencia y registró el momento en el que una embarcación se acercó para auxiliarlo.

Las imágenes muestran cómo los rescatistas lograron alcanzarlo y subirlo al bote antes de que perdiera por completo sus fuerzas. El perro salió del agua mojado, agitado y con una herida en la mejilla, aparentemente provocada por el ataque de una gaviota.

Después de recibir asistencia, el animal pudo reencontrarse sano y salvo con sus dueños. El video del rescate se difundió rápidamente y generó numerosas reacciones en las redes sociales.

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