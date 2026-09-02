El aeropuerto internacional Simón Bolívar, principal terminal aérea de Venezuela, retomó sus operaciones comerciales luego de permanecer limitado a vuelos humanitarios por los daños ocasionados durante los terremotos del 24 de junio. La reapertura fue anunciada por el ministro de Transporte, Francisco Garcés.
Reabrió el aeropuerto de Caracas tras los daños provocados por los terremotos
La principal terminal aérea del país retomó los vuelos comerciales luego de varias semanas limitada a servicios humanitarios y de carga, mientras avanza la recuperación de su infraestructura.
La terminal ubicada en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos, volvió a recibir y despachar vuelos comerciales después de los trabajos realizados para recuperar sus instalaciones.
Garcés destacó el operativo de recuperación y aseguró que se trató de una tarea "ardua, intensa, muy importante y sobre todo muy profesional".
El primer vuelo comercial fue realizado por Conviasa con destino a Ciudad de México. Según un comunicado del aeropuerto, la salida se produjo cerca de las 10 de la mañana, hora local. Poco después, un avión de la compañía Global Crossing procedente de Miami aterrizó en la terminal.
Cómo quedó la terminal tras los terremotos
Los fuertes sismos del 24 de junio provocaron más de 6.500 muertes y generaron importantes daños en distintas instalaciones. En el aeropuerto Simón Bolívar, la principal pista de aterrizaje quedó parcialmente afectada.
A partir de la catástrofe, la terminal mantuvo únicamente operaciones vinculadas con vuelos humanitarios. Los servicios de carga, en tanto, habían sido retomados el 5 de agosto.
Mientras se realizaron las tareas de recuperación, los vuelos comerciales fueron derivados hacia otros aeropuertos venezolanos con menor capacidad, entre ellos los de Valencia, Maracay, Barquisimeto y Barcelona.
Recuperará sus operaciones de manera gradual
El ministro de Transporte afirmó que las pistas ya se encuentran operativas y que fueron restablecidos los sistemas necesarios para garantizar el funcionamiento de la terminal.
"Las pistas del aeropuerto también están en pleno funcionamiento", sostuvo Garcés, quien agregó que el lugar dispone de las medidas de seguridad correspondientes y que los sistemas de radioayuda y radares se encuentran nuevamente activos.
Para permitir la continuidad de las operaciones mientras avanzaban las obras, se instalaron dos terminales provisionales de salida y otras dos de llegada dentro de grandes carpas ubicadas en el exterior del edificio afectado.
Cuántos vuelos tendrá inicialmente
La recuperación del movimiento aéreo será progresiva. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el aeropuerto comenzará funcionando con el 25% del volumen de operaciones que tenía antes de los terremotos.
El objetivo es elevar esa capacidad al 40% en un plazo de dos meses y alcanzar el 60% hacia finales de este año.
Antes de los sismos, la terminal registraba unos 112 vuelos diarios.
El antecedente entre Estados Unidos y Venezuela
Luego de los terremotos, Estados Unidos brindó asistencia técnica y logística a las autoridades venezolanas para los vuelos humanitarios que arribaron al aeropuerto.
Además, ambos países habían retomado en abril los vuelos comerciales después de siete años de interrupción, en un contexto de acercamiento en sus relaciones bilaterales tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de fuerzas estadounidenses.