La Agencia de Energía Atómica Internacional, presidida por Rafael Grossi, candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas, eligió a otro argentino para presidir su Conferencia General.
Un santafesino fue elegido para presidir la conferencia de energía nuclear más importante
El diplomático Gustavo Zlauvinen, nacido en Rafaela, fue seleccionado por la Agencia de Energía Atómica Internacional. De qué se trata y cuándo se celebra.
El diplomático Gustavo Zlauvinen, nacido en la ciudad santafesina de Rafaela, es el Presidente de la 70ª Conferencia General de la IAEA, que se celebra desde este lunes 14 al viernes 18 de septiembre de 2026 en Viena, Austria.
Este evento oficia como la asamblea anual de alto nivel donde los 181 Estados Miembros se reúnen en el Centro Internacional de Viena para establecer las políticas, aprobar el presupuesto y debatir el uso pacífico de la tecnología nuclear.
Dentro de las principales tareas, los delegados examinan el Informe Anual de la agencia, actualizan el presupuesto operacional y eligen a los nuevos miembros de la Junta de Gobernadores.
En esta edición, el foro paralelo se enfoca en la iniciativa Rays of Hope (Rayos de Esperanza), dedicada a expandir el acceso al diagnóstico y tratamiento del cáncer mediante medicina nuclear y radioterapia en países en desarrollo.
La misma se desarrolla en vísperas de lo que serán las presentaciones de los jefes de Estado o emisarios de cada uno de los países miembros de la ONU durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Quién es Gustavo Zlauvinen
Gustavo Zlauvinen, Presidente de la 70ª Conferencia General de la IAEA hasta el viernes 18, es un diplomático de carrera argentino especializado en relaciones internacionales, seguridad y no proliferación nuclear.
Dentro de su currículum destacan como Secretario de Relaciones Exteriores de Argentina (vicecanciller), presidencia de la X Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de las Naciones Unidas y su desempeño como Representante Permanente de Argentina ante los Organismos Internacionales en Viena.
Una de sus más recientes designaciones por parte del gobierno nacional lo pusieron al frente de la embajada en la República Eslovaca, manteniendo su cargo como representante argentino en Austria, previamente obtenido.
Es graduado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación de la República Argentina (Buenos Aires, 1989) y posee título universitario en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe (1984).
¿Posible revés para Grossi?
En simultáneo, y como consecuencia de la reciente Cumbre de los BRICS, el panorama de Grossi como contendiente a la Secretaría General de la ONU para el próximo periodo podría haber sufrido un revés.
En una declaración conjunta posterior al encuentro, el grupo económico destacó que ninguna mujer ha ocupado nunca el cargo hasta ahora y que solo ha habido un sólo secretario general de América Latina y el Caribe, y sólo uno de Asia y África.
Este escenario lo sigue poniendo dentro del lote de los “afortunados” en la rotación implícita de continentes, pero por detrás en consideración respecto a Carolyn Rodrigues-Birkett de Guyana, primera durante el más reciente sondeo, o de Rebeca Grynspan de Costa Rica, segunda.
Un detalle no menor es que dentro de los BRICS hay dos países de presencia permanente con capacidad de veto de cara a la votación: China y Rusia.