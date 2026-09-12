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Yemen volvió a escalar: los hutíes atacaron una base saudita con drones y misiles

La ofensiva fue presentada como respuesta a los ataques contra posiciones rebeldes en Moca. El control de Bab el Mandeb elevó la tensión sobre una ruta clave del comercio mundial.

Los hutíes anunciaron un ataque con drones y misiles contra una base militar de Arabia Saudita próxima a la frontera con Yemen. Foto: ReutersLos hutíes anunciaron un ataque con drones y misiles contra una base militar de Arabia Saudita próxima a la frontera con Yemen. Foto: Reuters
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La tensión en Yemen volvió a escalar luego de que los rebeldes hutíes anunciaran un ataque con drones y misiles contra una base militar de Arabia Saudita, en respuesta a ofensivas lanzadas contra sus posiciones en el oeste del país.

La nueva fase del conflicto se produjo después del avance hutí sobre Moca y otros puntos de la costa del mar Rojo, una zona estratégica por su cercanía con el estrecho de Bab el Mandeb.

Ataques sobre Moca

Las fuerzas gubernamentales de Yemen, respaldadas por Arabia Saudita, atacaron posiciones hutíes en los alrededores de Moca y sobre la ruta que conecta esa ciudad con Dhubab.

Según la agencia oficial yemení Saba, durante las operaciones fueron destruidos vehículos, armas y posiciones controladas por el grupo insurgente.

FILE PHOTO: A Houthi follower rises a weapon as he attends a rally marking one year of Saudi-led air strikes, in Yemen's capital Sanaa, March 26, 2016. REUTERS/Mohamed al-Sayaghi/File PhotoLas fuerzas gubernamentales yemeníes atacaron posiciones rebeldes en Moca y otros puntos de la costa del mar Rojo. Foto: Reuters

También se reportaron ataques aéreos sauditas contra el aeropuerto de Moca, mientras las autoridades habían pedido previamente a los habitantes evitar determinadas rutas de la zona.

La respuesta hutí

Horas después, los rebeldes aseguraron haber llevado la ofensiva fuera de Yemen y atacado una instalación militar en el sur de Arabia Saudita.

El portavoz militar hutí Yahya Saree afirmó que fueron utilizados drones y misiles contra la base de Sharurah, próxima a la frontera entre ambos países.

De acuerdo con Saree, los objetivos fueron “depósitos de armas” y centros de mando desde donde, según el grupo, se coordinan operaciones contra Yemen.

A satellite view shows Perim island in Yemen, September 11, 2026. According to Yemen's government Iran-aligned Houthis reached the strategic island of Perim in the Bab el-Mandeb Strait on Friday in a move to tighten their grip on a vital global shipping route. Pleiades Neo © Airbus DS 2026 /Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDITEl control de Bab el Mandeb aumentó la preocupación por una de las rutas marítimas más importantes entre Asia y Europa. Foto: Pleiades Neo © Airbus DS 2026 /Handout via REUTERS

El valor estratégico de Bab el Mandeb

La escalada adquirió mayor relevancia luego de que los hutíes extendieran su control sobre zonas costeras y consolidaran posiciones alrededor del estrecho de Bab el Mandeb.

Ese paso marítimo conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y forma parte de una de las principales rutas comerciales entre Asia y Europa.

El control de esa franja costera incrementó las preocupaciones sobre la seguridad de la navegación internacional y el tránsito hacia el Canal de Suez.

Crece el número de desplazados

Los enfrentamientos en el oeste de Yemen también provocaron nuevos desplazamientos de población.

La Organización Internacional para las Migraciones advirtió que decenas de miles de personas abandonaron sus hogares y que esa cifra podría aumentar si continúan los combates.

La disputa por Moca y Bab el Mandeb se desarrolla además en un contexto de tensión entre Arabia Saudita, Irán y sus respectivos aliados regionales.

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