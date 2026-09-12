Por grupos proiraníes

Arabia Saudita cerró un oleoducto clave tras varios ataques con drones

El gobierno saudita dispuso el cierre preventivo del Petroline, una infraestructura estratégica con capacidad para transportar hasta 7 millones de barriles de crudo por día. Riad afirmó que los drones fueron lanzados desde Irak por grupos proiraníes.