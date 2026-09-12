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Por grupos proiraníes

Arabia Saudita cerró un oleoducto clave tras varios ataques con drones

El gobierno saudita dispuso el cierre preventivo del Petroline, una infraestructura estratégica con capacidad para transportar hasta 7 millones de barriles de crudo por día. Riad afirmó que los drones fueron lanzados desde Irak por grupos proiraníes.

Riad cerró el Petroline tras varios ataques y crece la tensión en Medio OrienteRiad cerró el Petroline tras varios ataques y crece la tensión en Medio Oriente
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Arabia Saudita cerró de manera preventiva el oleoducto Este-Oeste, conocido como Petroline, después de que la infraestructura sufriera varios ataques con drones, informó este viernes el Ministerio de Energía saudita.

Los ataques se produjeron durante la mañana del jueves 10 de septiembre en las regiones de Riad y Medina. Según las autoridades, la decisión busca evitar nuevos daños sobre una de las principales vías utilizadas por el país para transportar petróleo hacia los mercados internacionales.

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El Petroline tiene una capacidad de hasta 7 millones de barriles diarios y conecta los yacimientos petroleros del este del país, sobre el golfo Pérsico, con el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Riad apuntó a grupos proiraníes

El gobierno saudita afirmó que los drones fueron lanzados desde territorio iraquí por grupos alineados con Irán. Tras los ataques, Riad condenó los hechos y reclamó medidas para impedir nuevas acciones contra su territorio.

Arabia Saudita decidió, por el momento, no responder militarmente después de que el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, solicitara dar una oportunidad al gobierno de Irak para investigar lo ocurrido y adoptar medidas contra los responsables.

No obstante, las autoridades sauditas advirtieron que se reservan el derecho de adoptar las medidas necesarias para proteger su soberanía, sus instalaciones y a su población.

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Por su parte, el gobierno de Irak condenó los ataques y anunció una investigación urgente para determinar quiénes estuvieron detrás de las acciones. También anticipó que se tomarán medidas legales contra quienes sean identificados como responsables.

Una ruta estratégica para el petróleo

El Petroline se extiende por unos 1.200 kilómetros y cumple un papel central para Arabia Saudita, ya que permite transportar y exportar petróleo hacia el mar Rojo sin depender del estrecho de Ormuz.

Smoke rises from a burning truck during what the Houthis say was an attack targeting trucks coming from Saudi territory, at Al-Wadiah border crossing near Al-Wadiah, on the Saudi-Yemen border, in this still image obtained from a handout video released September 7, 2026. Houthi Media Centre/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. WATERMARK FROM SOURCE. REFILE - CORRECTING "TARGETED BY THE YEMENI ARMED FORCES" TO "WHAT THE HOUTHIS SAY WAS AN ATTACK TARGETING TRUCKS" AND "NEAR AL-WADIAH, SAUDI ARABIA" TO "NEAR AL-WADIAH, ON THE SAUDI-YEMEN BORDER". VERIFICATION: - Buildings and roads matched the archive and satellite imagery in the area. - Date not verified. - No old results were found posted online before Sept 7.Riad cerró el Petroline tras varios ataques y crece la tensión en Medio Oriente. Foto: Archivo

La importancia de esta vía aumentó en el actual contexto de tensión en Medio Oriente y de amenazas sobre el tránsito de buques petroleros por el estrecho.

El oleoducto ya había sido señalado como objetivo de ataques. A finales de julio, los hutíes afirmaron haber utilizado drones contra instalaciones vinculadas con el transporte de petróleo entre el este de Arabia Saudita y Yanbu.

Satellite image shows the East-West pipeline facility in the Hejaz Region, Saudi Arabia, September 8, 2026. 2026 Planet Labs PBC/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. REFILE - QUALITY REPEAT.Riad cerró el Petroline tras varios ataques y crece la tensión en Medio Oriente.

El nuevo episodio vuelve a poner bajo presión una infraestructura considerada estratégica para el abastecimiento y las exportaciones de crudo sauditas.

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