Las conversaciones formales entre Israel y Líbano, previstas inicialmente para la próxima semana en Roma, fueron aplazadas hasta octubre, informó este viernes un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, país que actúa como mediador.
Israel y Líbano postergaron sus negociaciones formales hasta octubre
Las conversaciones formales previstas para la próxima semana fueron postergadas. Un funcionario estadounidense confirmó que los embajadores de ambos países se reunirán en Washington, mientras que la próxima ronda de negociaciones tendrá lugar en octubre en la capital italiana.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, señaló que los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos sí mantendrán una reunión la próxima semana en Washington. Sin embargo, la siguiente ronda formal de negociaciones se desarrollará en Roma durante octubre.
Ambos países continúan técnicamente en guerra y mantienen un escenario de tensión en la frontera, pese al alto el fuego vigente desde junio.
Un acuerdo condicionado al desarme de Hezbolá
A finales de junio, Israel y Líbano firmaron un acuerdo marco que contempla el despliegue del Ejército libanés en determinadas zonas del sur del país que fueron evacuadas por las fuerzas israelíes.
El entendimiento está condicionado al desarme de Hezbolá, organización respaldada por Irán que mantiene su presencia y capacidad militar en territorio libanés.
El funcionario estadounidense sostuvo que el acuerdo continúa siendo el mecanismo para avanzar hacia el restablecimiento de la soberanía libanesa y garantizar la seguridad de Israel.
Hezbolá, sin embargo, rechazó en reiteradas oportunidades el acuerdo y se niega a entregar sus armas.
Continúan los ataques en territorio libanés
La postergación de las conversaciones se produce mientras persisten las acciones militares israelíes en Líbano.
El jueves, Israel realizó intensos bombardeos contra posiciones de Hezbolá en el sur del país. Según informó la agencia AFP, los ataques destruyeron un complejo subterráneo utilizado por la organización.
La magnitud de las explosiones llevó al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) a registrar un movimiento sísmico de magnitud 4,1.
Durante el verano ya se habían realizado dos rondas de conversaciones entre Israel y Líbano en Roma, con mediación estadounidense. Washington había anunciado en agosto una tercera instancia para comienzos de septiembre, que finalmente fue postergada hasta octubre.