Operativo de rescate

Ferry incendiado en Filipinas: recuperaron 30 cuerpos y buscan a 54 desaparecidos

El siniestro ocurrió frente a la provincia de Palawan y dejó además a 30 pasajeros y 13 tripulantes con vida. Las autoridades continúan con el operativo para localizar a quienes aún no fueron encontrados.