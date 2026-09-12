La Guardia Costera de Filipinas recuperó 30 cadáveres del ferry M/V June Aster, que se incendió el miércoles mientras navegaba frente a la provincia de Palawan. Una portavoz informó este viernes que la embarcación fue consumida por las llamas “en segundos” y advirtió que todavía podrían encontrarse más cuerpos.
Ferry incendiado en Filipinas: recuperaron 30 cuerpos y buscan a 54 desaparecidos
El siniestro ocurrió frente a la provincia de Palawan y dejó además a 30 pasajeros y 13 tripulantes con vida. Las autoridades continúan con el operativo para localizar a quienes aún no fueron encontrados.
Con los últimos hallazgos, el número de víctimas fatales ascendió a 35. Además, 30 pasajeros y 13 tripulantes fueron rescatados con vida, mientras que otras 54 personas permanecen desaparecidas y continúan las tareas de búsqueda.
Hallaron los cuerpos
Los cadáveres fueron encontrados en el sector de alojamiento de clase económica del ferry, que terminó encallado cerca de Coron, uno de los destinos turísticos de la isla de Palawan.
Según la lista de embarque, en el M/V June Aster debían viajar 134 pasajeros y tripulantes, aunque dos de las personas registradas finalmente no subieron a bordo. La embarcación también trasladaba distintos tipos de carga, además de un vehículo eléctrico, una camioneta y varias motocicletas.
El fuego se propagó “en segundos”
Noemie Cayabyab, portavoz de la Guardia Costera filipina, explicó que el incendio comenzó en la bodega de carga y rápidamente alcanzó el resto de la embarcación.
Según su relato, las llamas se propagaron por todo el buque “en segundos” y terminaron consumiéndolo.
Las imágenes difundidas después del siniestro mostraron bolsas para cadáveres siendo trasladadas en una pequeña embarcación, mientras los equipos de rescate trabajaban con trajes de protección en la zona.
La búsqueda de los desaparecidos
Entre las personas que todavía no fueron encontradas está Rammel Gonzaga, de 40 años. El hombre había viajado desde Manila por motivos laborales junto a su cuñado.
Su hermana, Myra Cabilan, se trasladó en avión hasta Coron para intentar encontrarlo. Entre lágrimas, contó que Gonzaga acababa de convertirse en padre.
“Su mujer acababa de dar a luz hacía un mes. Estaba muy feliz porque había tenido una hija. Al amanecer, todavía creía que había sobrevivido. Pero sigue desaparecido. He perdido la esperanza”, expresó.
Filipinas y los antecedentes de tragedias marítimas
Filipinas tiene 116 millones de habitantes y más de 7000 islas, por lo que los ferries cumplen un papel importante para conectar las distintas regiones del país.
Sin embargo, el uso de embarcaciones de bajo costo y la falta de regulación estuvieron vinculados con numerosos accidentes a lo largo de los años.
En enero pasado, el hundimiento del M/V Trisha Kerstin 3, que llevaba más de 340 personas a bordo, dejó al menos 52 muertos. En una ruta similar, en 2023, un incendio en el Lady Mary Joy 3 provocó la muerte de 31 personas.
Mientras continúan las tareas para localizar a quienes permanecen desaparecidos tras el incendio del M/V June Aster, miles de personas siguen utilizando los servicios de ferry para trasladarse entre las islas del archipiélago.