Un ferry de pasajeros y carga se incendió durante la tarde del miércoles frente a la costa de la provincia de Palawan, en Filipinas, mientras se dirigía hacia Coron, uno de los principales destinos turísticos del país.
Incendio en un ferry en Filipinas: hay 5 muertos y 86 desaparecidos
El MV June Aster se incendió frente a la provincia de Palawan cuando viajaba desde Manila hacia Coron. A bordo había 134 personas. La Guardia Costera informó que 43 fueron rescatadas y continúa la búsqueda de quienes permanecen desaparecidos
El siniestro dejó al menos cinco personas fallecidas y 86 desaparecidas, según el balance difundido durante las primeras horas de este jueves. La Guardia Costera filipina mantiene un operativo de búsqueda y rescate en la zona. Las cifras son preliminares y pueden modificarse a medida que avance el operativo.
El barco involucrado es el MV June Aster, que había partido desde Baseco, en Manila, con destino a Coron. Según el manifiesto de la embarcación, viajaban 117 pasajeros y 17 integrantes de la tripulación, un total de 134 personas. Hasta el momento, 43 fueron rescatadas, mientras que las autoridades confirmaron cinco fallecidos.
Cómo ocurrió el incendio del ferry
El incendio comenzó alrededor de las 18.45 del miércoles, cuando el ferry se encontraba cerca de su destino. La embarcación emitió una señal de socorro aproximadamente a 7,4 kilómetros de la localidad de Turda, en Coron. Posteriormente, las corrientes marinas desplazaron el barco hasta una distancia mayor de la costa.
De acuerdo con información aportada por la Guardia Costera de Filipinas, uno de los sobrevivientes relató que habría escuchado una fuerte explosión en la zona de carga antes de que comenzara el fuego. Las autoridades indicaron que las llamas se propagaron rápidamente por la embarcación. Sin embargo, la causa del incendio todavía no fue determinada oficialmente y permanece bajo investigación.
La Guardia Costera señaló además que el ferry había pasado inspecciones de seguridad. El manifiesto consignaba que transportaba cinco motocicletas, un vehículo eléctrico, un autoelevador, una camioneta y distintos tipos de carga. La embarcación tenía una capacidad máxima declarada de 330 personas, por encima de las 134 que figuraban en el registro correspondiente a este viaje.
Las tareas para controlar el fuego se extendieron durante varias horas. Durante la madrugada del jueves, el incendio había sido sofocado, aunque continuaba saliendo humo de la estructura dañada. El barco permanecía a flote, pero presentaba una inclinación, según los reportes difundidos por las autoridades.
Las condiciones del mar complicaron las tareas de rescate. Las fuertes corrientes y el oleaje dificultaron el acceso de los equipos a la embarcación y ampliaron el área en la que debían buscarse posibles sobrevivientes.
Continúa la búsqueda de los desaparecidos
La Guardia Costera filipina desplegó distintas embarcaciones para participar del operativo. También se sumaron unidades militares, pescadores de la zona y propietarios de establecimientos turísticos ubicados en las cercanías. Además, se dispuso una aeronave para colaborar con la búsqueda desde el aire.
Entre las personas rescatadas se encuentran dos ciudadanos chilenos, de acuerdo con los primeros reportes. Siete sobrevivientes con heridas de gravedad fueron trasladados a un hospital ubicado en la isla de Culion para recibir atención médica.
Las autoridades remarcaron que el número de víctimas y desaparecidos puede cambiar mientras continúa el operativo. La Guardia Costera también pidió a los familiares de personas que viajaban en el ferry que informen los casos de quienes todavía no pudieron ser localizados, con el objetivo de actualizar el registro de pasajeros y tripulantes.
La empresa propietaria y operadora del ferry, Atienza Inter-Island Ferries, informó que colabora con las autoridades en la investigación del episodio y puso a disposición sus recursos para atender la emergencia.
Por el momento, los investigadores no establecieron si el incendio se originó por una falla técnica, un problema relacionado con la carga u otra circunstancia. Tampoco se descartó ninguna hipótesis, aunque la Guardia Costera aclaró que todavía es demasiado pronto para establecer conclusiones sobre un posible sabotaje o atentado.