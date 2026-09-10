Tareas de rescate

Incendio en un ferry en Filipinas: hay 5 muertos y 86 desaparecidos

El MV June Aster se incendió frente a la provincia de Palawan cuando viajaba desde Manila hacia Coron. A bordo había 134 personas. La Guardia Costera informó que 43 fueron rescatadas y continúa la búsqueda de quienes permanecen desaparecidos