Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas luego del incendio de un ferry de pasajeros que navegaba frente a la isla de Madura, en Indonesia.
Incendio en un ferry de Indonesia: al menos cinco muertos y 41 desaparecidos
El fuego se desató mientras el ferry navegaba frente a la isla de Madura con más de 270 personas a bordo. Cientos de pasajeros fueron rescatados, pero continúa un amplio operativo para localizar a quienes permanecen desaparecidos.
El siniestro obligó a decenas de ocupantes a arrojarse al mar para escapar de las llamas, mientras embarcaciones civiles, remolcadores y unidades de la Marina participaron en un operativo de rescate que se extendía este domingo.
Las autoridades investigan las causas del incendio, mientras continúan las tareas de búsqueda de los desaparecidos.
El incendio y el desesperado rescate de los pasajeros
El accidente ocurrió durante la mañana del domingo, cuando el ferry Mutiara Sentosa 2 cubría la ruta entre la ciudad portuaria de Surabaya, en la isla de Java, y Makassar, en Célebes.
De acuerdo con las autoridades indonesias, la embarcación transportaba 271 personas, entre ellas 232 pasajeros y 39 tripulantes, cuando se declaró un incendio en alta mar, cerca de la isla de Madura.
Según la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas), el capitán alcanzó a reportar la emergencia poco después de iniciarse el fuego. En cuestión de minutos, una densa columna de humo negro cubrió gran parte del ferry y las llamas comenzaron a propagarse por distintos sectores de la embarcación.
Las imágenes difundidas por pasajeros y testigos mostraron escenas de gran tensión. Muchas personas, equipadas con chalecos salvavidas, optaron por lanzarse al mar para alejarse del incendio mientras esperaban la llegada de ayuda.
Algunas permanecieron flotando durante varios minutos hasta ser rescatadas por barcos que navegaban por la zona.
La respuesta incluyó la participación de remolcadores, embarcaciones comerciales, pesqueros y unidades de la Marina de Indonesia, que coordinaron la evacuación de los sobrevivientes.
Hasta la tarde del domingo, las autoridades habían confirmado el rescate de 225 personas, mientras continuaban los trabajos para localizar a quienes seguían desaparecidos.
El balance oficial indicaba además la muerte de al menos cinco ocupantes. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la cifra podría modificarse a medida que avance el operativo, ya que aún no se logró establecer con precisión el paradero de todos los pasajeros registrados en la travesía.
Las condiciones del mar complicaron las tareas de rescate. El fuerte oleaje y las corrientes obligaron a ampliar el área de búsqueda, mientras helicópteros y embarcaciones continuaban recorriendo el sector donde varias personas fueron vistas por última vez.
La investigación y los antecedentes de accidentes marítimos
Mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos, las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué originó el incendio.
Por el momento no se informó si el fuego comenzó en la sala de máquinas, en la cubierta destinada a vehículos o en otro sector del ferry, y los especialistas aguardarán poder inspeccionar la embarcación una vez que las condiciones lo permitan.
Los equipos técnicos también analizarán el cumplimiento de los protocolos de seguridad, el estado del buque y la actuación de la tripulación durante la evacuación. Las autoridades señalaron que será necesario reconstruir la secuencia de los hechos antes de establecer responsabilidades.
Indonesia, el mayor archipiélago del mundo con más de 17.000 islas, depende en gran medida del transporte marítimo para conectar sus distintos territorios. Cada año millones de personas utilizan ferries para trasladarse entre islas, lo que convierte a estas embarcaciones en un medio de transporte esencial para la población.
Sin embargo, el país registra con frecuencia accidentes marítimos relacionados con incendios, hundimientos o naufragios.